Ministerul Justiției reia interviurile: Candidații respinși de CSM primesc o nouă șansă la șefia parchetelor

de Redacția Jurnalul    |    31 Mar 2026   •   23:01
Sursa foto: Blocaj la numirile din parchete

Ministerul Justiţiei a anunţat, marţi seara, că va organiza noi interviuri cu candidaţii care au primit aviz negativ din partea Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

Este vorba despre Cristina Chiriac - propusă pentru funcţia de procuror general, Marinela Mincă - propusă procuror-şef adjunct la DNA şi Gill-Julien Grigore-Iacobici - pentru funcţia de procuror-şef adjunct al DIICOT.

Potrivit MJ, interviurile urmează să aibă loc pe 7 aprilie, începând cu ora 9:00.

Pentru celelalte propuneri ale ministrului Justiţiei la şefia marilor parchete, bilanţul CSM este următorul:

*** trei avize pozitive: Codrin Horaţiu Miron (nominalizat pentru funcţia de procuror-şef al DIICOT), Viorel Cerbu (procuror-şef al DNA) şi Marius-Ionel Ştefan (procuror-şef adjunct al DNA);

*** balotaj (trei voturi "pentru" şi trei "împotrivă"): Alex Florenţa - candidat la funcţia de procuror-şef adjunct al DIICOT şi Marius Voineag - pentru funcţia de adjunct al procurorului general. AGERPRES

Subiecte în articol: CSM
