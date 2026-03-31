Ministerul Justiției reia interviurile: Candidații respinși de CSM primesc o nouă șansă la șefia parchetelor

Este vorba despre Cristina Chiriac - propusă pentru funcţia de procuror general, Marinela Mincă - propusă procuror-şef adjunct la DNA şi Gill-Julien Grigore-Iacobici - pentru funcţia de procuror-şef adjunct al DIICOT.



Potrivit MJ, interviurile urmează să aibă loc pe 7 aprilie, începând cu ora 9:00.



Pentru celelalte propuneri ale ministrului Justiţiei la şefia marilor parchete, bilanţul CSM este următorul:



*** trei avize pozitive: Codrin Horaţiu Miron (nominalizat pentru funcţia de procuror-şef al DIICOT), Viorel Cerbu (procuror-şef al DNA) şi Marius-Ionel Ştefan (procuror-şef adjunct al DNA);



*** balotaj (trei voturi "pentru" şi trei "împotrivă"): Alex Florenţa - candidat la funcţia de procuror-şef adjunct al DIICOT şi Marius Voineag - pentru funcţia de adjunct al procurorului general. AGERPRES

