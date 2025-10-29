Ministrul Apărării, după retragerea parțială a militarilor SUA: „România rămâne o țară sigură!”

„Prezența aliaților este în continuare consistentă în România — fie că vorbim de Statele Unite, care rămân aici cu aproximativ o mie de militari, fie de ceilalți parteneri NATO: Franța, Belgia, Spania, Luxemburg, Portugalia, Polonia sau Macedonia de Nord, care rămân alături de noi. Avem exerciții militare în derulare, iar România este și va rămâne o țară sigură”, a declarat Moșteanu.

Ministrul a subliniat că principala forță de apărare a țării este și rămâne Armata Română.

„Când vorbim despre sute sau mii de soldați străini, trebuie să ne uităm la zecile de mii de soldați români care ne protejează zilnic. Echipamentele moderne continuă să vină, iar contractele de înzestrare — care ar fi trebuit să se întâmple de mult — se desfășoară acum”, adaugă Moșteanu.

Moșteanu mai spune că singura modificare în ceea ce privește trupele americane va fi la baza de la Kogălniceanu, de unde va pleca brigada rotațională.

Întrebat dacă vor veni în perioada următoare militari din alte țări aliate în România, ministrul Apărării a spus: „Suntem în legătură cu toți aliații, toți partenerii noștri. Vom vedea în perioada următoare dacă vor veni mai mulți. E important să fie și mai mulți militari, și mai multe capabilități. Dar cel mai important este să pregătim în continuare și să investim în Armata României”.

Ministrul spune că a fost informat luni despre retragerea parțială a trupelor americane din România.

El afirmă că singura modificare va fi la Baza de la Mihail Kogălniceanu.

„Efectivele americane de la Deveselu și Câmpia Turzii rămân neschimbate. Singura modificare este la Mihail Kogălniceanu, unde acea brigadă rotațională, venea, pleca, nu o să mai stea aici. Chiar nici în acest moment nu este aici. De aproximativ o lună de zile au plecat la... Aproximativ 1.200-1.500 erau”, a mai spus Ionuț Moșteanu.

Întrebat dacă i se pare un regres reatragerea parțială a trupelor americane, Moșteanu a spus: „Aș fi vrut să nu fie așa. Însă, din nou spun, fiecare țară... Cămașa e întotdeauna mai aproape de corp decât haina. Fiecare țară își stabilește propria strategie. Aliații americani au anunțat de la începutul anului că se vor uita mai atent către Indo-Pacific. Ținând cont că Europa în ultimii ani a înțeles acest semnal de alarmă venit odată cu izbunirea războiului din Ucraina și a început să investească mai mult în propriile armate și în zăstrarea propriilor armate, cum ar veni și simplu spus, Europa a decis să-și ia soarta apărării în propriile mâini. Este un lucru predictibil pe care îl așteptam cu toții”.

Declarațiile ministrului vin în contextul anunțului privind redimensionarea prezenței militare americane la baza Mihail Kogălniceanu.

România și Aliații au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, transmitea miercuri dimineață Ministerul Apărării Naționale, care anunța că aproximativ o mie de soldați americani vor rămâne în România.

(sursa: Mediafax)