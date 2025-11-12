Ministrul Economiei trimite la Parchet numirile de la Romarm

x close
de Redacția Jurnalul    |    12 Noi 2025   •   11:03
Sursa foto: Agerpres/Radu Daniel Miruță

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat miercuri că a sesizat la Parchet, DNA și AMEPIP modul de numire a conducerii Romarm și membrii Consiliului de Administrație. Oficialul solicită clarificări urgente pentru asigurarea unei conduceri „igienice și transparente” în contextul mecanismului SAFE.

Radu Miruță a explicat că deciziile privind conducerea Romarm trebuie să fie investigate rapid pentru a garanta respectarea standardelor de transparență și legalitate.

„Fac un apel către conducerea AMPIP și DNA să înțeleagă că România are nevoie ca aceste companii să funcționeze corect, mai ales în contextul mecanismului SAFE. Avem nevoie de o conducere care să ducă la bun sfârșit contractele pe care le desfășurăm împreună cu Guvernul și cu președintele României”, a declarat ministrul.

El a subliniat importanța unei conduceri „igienice” și a unui control riguros asupra modului de funcționare a companiei, pentru a proteja interesele statului și pentru a asigura buna desfășurare a contractelor strategice în domeniul apărării.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: Radu Miruță Romarm parchet
