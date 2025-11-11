Ministrul Energiei: România trebuie să preia controlul asupra Lukoil

Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care a precizat că măsura este necesară pentru a proteja securitatea energetică națională, a locurilor de muncă și a stabilității economice din sectorul combustibililor.

„România trebuie să preia controlul companiei pentru a proteja sistemul energetic”

„Protejăm securitatea energetică a României și aplicăm ferm sancțiunile internaționale ce vizează Lukoil”, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan. „Lucrăm împreună cu toate autoritățile relevante pentru a crea legislația care să asigure, pe de o parte, conformarea deplină cu regimul de sancțiuni stabilit de Statele Unite, iar pe de altă parte, continuitatea activităților de rafinare și comercializare a produselor petroliere, fără a periclita aprovizionarea pieței interne.” „Nu voi solicita prelungirea termenului de 21 noiembrie fixat de autoritățile americane. Dimpotrivă, voi susține aplicarea unitară a sancțiunilor SUA la nivelul întregii Uniuni Europene. România trebuie să preia controlul asupra companiei pentru a garanta implementarea completă a măsurilor internaționale, pentru a proteja locurile de muncă ale celor 5.000 de angajați și pentru a asigura stabilitatea și securitatea sistemului energetic național.”

Contextul sancțiunilor internaționale

Sancțiunile americane, care vizează companiile ruse Lukoil și Rosneft, vor bloca orice tranzacții comerciale sau financiare cu aceste entități după 21 noiembrie 2025. Până la această dată, statele și companiile partenere pot ajusta sau închide relațiile economice cu cele două grupuri.

Decizia Washingtonului face parte dintr-un pachet extins de măsuri menite să limiteze resursele financiare ale Rusiei, în contextul continuării războiului din Ucraina. Uniunea Europeană analizează, la rândul său, alinierea completă la sancțiunile americane.

Lukoil în România – un actor strategic în energie

Grupul rus Lukoil deține în România două active majore:

Citește pe Antena3.ro Un sat din România cu 14 oameni are pistă asfaltată de biciclete care trece prin pădurea cu lupi și urși, dar drumurile sunt din pământ

Rafinăria Petrotel-Lukoil Ploiești , una dintre cele trei rafinării active din țară, alături de Petrom (Brazi) și KMG (Petromidia) . Aceasta are o capacitate de procesare de aproximativ 2,5 milioane de tone anual și asigură locuri de muncă pentru mii de angajați din județul Prahova.

Rețeaua de distribuție Lukoil România S.R.L., care operează peste 320 de stații de carburanți la nivel național, fiind unul dintre cei mai mari jucători de pe piața locală a combustibililor.

În cazul în care rafinăria Petrotel ar opri producția, presiunea pe aprovizionarea internă ar crește semnificativ, ceea ce ar putea duce la scumpiri ale carburanților și dependență crescută de importuri.

Ce urmează?

Ministerul Energiei, împreună cu alte instituții de reglementare, elaborează un cadru legislativ special care să permită preluarea temporară a controlului operațional asupra activelor Lukoil, astfel încât producția și distribuția de combustibili să continue fără întreruperi.

Surse guvernamentale afirmă că soluțiile analizate ar putea include administrarea temporară de stat sau vânzarea către un investitor european, cu acordul autorităților americane și europene.

Miza: stabilitatea energetică și protejarea locurilor de muncă

Cu peste 5.000 de angajați direcți și indirecți, grupul Lukoil contribuie semnificativ la bugetul național și local. O oprire bruscă a activităților ar afecta lanțurile de aprovizionare, transport și distribuție, dar și veniturile statului.

Bogdan Ivan a subliniat că obiectivul principal al Guvernului este menținerea stabilității pieței de energie și protejarea populației de eventuale fluctuații majore ale prețurilor.

„România nu-și permite niciun risc în ceea ce privește securitatea energetică. Este datoria noastră să acționăm rapid, hotărât și transparent”, a conchis ministrul.

Măsura anunțată de Guvern vine într-un context tensionat la nivel european, unde dependența energetică de resursele rusești continuă să fie o vulnerabilitate strategică.

Prin preluarea controlului asupra operațiunilor Lukoil, România încearcă să își asigure autonomia energetică, să respecte sancțiunile internaționale și să protejeze stabilitatea internă – o mișcare considerată de experți drept una dintre cele mai importante decizii energetice ale anului.