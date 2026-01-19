Ministrul Muncii: 2026 va fi un an dificil pentru românii cu venituri mici

Ministrul Muncii, Florin Manole, a recunoscut într-o intervenție la Digi24 că anul 2026 va fi dificil pentru o mare parte a populației, în special pentru cei cu venituri mici. Creșterea TVA, inflația și majorarea impozitelor locale sunt factori care vor continua să apese asupra nivelului de trai.

Întrebat dacă familia sa a resimțit majorarea impozitelor locale, ministrul a confirmat că acestea au crescut considerabil, menționând că soția sa a plătit aproximativ 1.200 de lei pentru o locuință din Chitila, față de 400-500 de lei anul trecut.

Manole a subliniat însă că problema reală nu este impactul asupra familiilor cu venituri mari, ci presiunea disproporționată exercitată asupra celor cu venituri reduse.

Ministrul a reiterat că impozitarea progresivă rămâne, în opinia sa, soluția corectă pentru reducerea inechităților fiscale. Potrivit acestuia, sistemul actual pune o presiune egală pe oameni cu venituri foarte diferite, ceea ce afectează grav categoriile vulnerabile. Florin Manole a arătat că această soluție este susținută de rapoarte ale Comisiei Europene și ale Băncii Mondiale, însă implementarea ei depinde de o decizie politică în cadrul coaliției de guvernare, unde există opoziție. În paralel, ministrul a insistat pe necesitatea îmbunătățirii colectării taxelor, combaterii evaziunii și reformării companiilor de stat cu pierderi.

Ministrul a admis că majorarea TVA a fost inevitabil resimțită de populație și a contribuit la creșterea inflației. El a precizat că partidul său s-a opus acestei măsuri încă din negocierile inițiale, tocmai din cauza efectelor asupra bugetelor mici. În ceea ce privește salariul minim, Manole a confirmat că acesta va crește abia de la jumătatea anului, în urma unei negocieri politice.

O veste pozitivă ar putea veni pentru pensionarii cu venituri reduse. Ministrul a anunțat că va propune în coaliție reluarea schemei de sprijin financiar acordate anul trecut, când aproximativ două milioane de pensionari au primit un ajutor total de 800 de lei. Valoarea exactă a sprijinului pentru 2026 nu a fost stabilită, însă Florin Manole a declarat că obiectivul este cel puțin menținerea nivelului anterior. El a criticat înghețarea pensiilor decisă de guvern, subliniind că inflația afectează în primul rând pensionarii cu venituri mici.

(sursa: Mediafax)