Ministrul Sănătății apără personalul medical: Nu trebuie transformat în țap ispășitor pentru ce nu merge în sistem

Alexandru Rogobete subliniază că „medicii, asistentele, infirmierele, întreg personalul medical - oamenii care poartă acest sistem pe umeri - nu pot fi puși în linia întâi ca țap ispășitor pentru nepăsare, nedreptăți, indolență sau incompetență administrativă”.

Potrivit lui, nu cadrele medicale sunt cele care trebuie să răspundă pentru ceea „ce sistemul administrativ, ani la rând, nu a știut sau nu a reușit să facă”.

Ministrul afirmă că este necesară „restabilirea demnității personalului medical, pentru că doar așa putem reconstrui încrederea oamenilor în sistemul de sănătate”, spunând că are o responsabilitate dublă: „față de pacienți și față de personalul medical”.

Rogobete mai notează că a intervenit atunci când au existat cazuri punctuale de comportament nepotrivit, însă consideră la fel de important să fie vocea personalului medical.

„De câte ori a fost vorba de nepăsare sau atitudini greșite din partea personalului medical, am intervenit ferm. Dar astăzi, simt la fel de ferm obligația de a fi vocea personalului medical și de a spune fără ezitare: medicii, asistentele, personalul medical nu sunt problema. Nu vreau ca oamenii minunați din sistem – cei care stau zeci și sute de nopți treji pentru a salva vieți, cei care lipsesc de acasă de Crăciun, de Paști sau de ziua copilului lor ca să ne îngrijească pe noi – să fie puși în aceeași categorie cu problemele unui sistem administrativ care, ani de zile, nu a fost capabil să-și organizeze corect modul de finanțare”, mai spune Rogobete.

Ministrul prezintă câteva direcții de reformă pe care ministerul intenționează să le implementeze:

1. Reclasificarea spitalelor

„Acum avem 8 categorii de spitale, cu mecanisme diferite de finanțare, cu abordǎri diferite - nimeni nu mai înțelege nimic. Venim cu un sistem simplu și eficient: spitale strategice, categoria I, II și III, în funcție de infrastructură și de serviciile reale”, anunță ministrul.

2. Un normativ de personal actualizat

Rogobete menționează că actuala structură, bazată strict pe numărul de paturi, nu reflectă realitatea.

„Modelul actual ia în calcul doar numărul de paturi, fără să țină cont de complexitatea cazurilor, de volumul de pacienți sau de tipul de intervenții. Este profund greșit. Vom adopta un normativ modern, bazat pe realitate: acolo unde pacienții sunt mai complecși sau încărcarea este mare, personalul trebuie să fie adecvat”, spune el.

3. Reforma gărzilor

„Sistemul actual este inechitabil. De aceea vom introduce trei categorii: gărzi la domiciliu, gărzi de monitorizare și gărzi de urgență – fiecare cu tarife diferențiate și corecte”, precizează ministrul.

4. Performanță în management

Ministrul amintește criteriile introduse deja pentru manageri și șefi de secție.

„Am introdus deja, încǎ din august, criterii reale de performanță și concursuri pentru manageri și șefi de secție. Efectele se vor vedea. Acolo unde conducerea e puternică, lucrurile merg bine. Unde nu e, stagnăm și asta trebuie schimbat”, spune Rogobete.

Ministrul spune că există spitale care închid anul cu excedent, subliniind rolul conducerii: „Dacă acolo se poate, înseamnă că se poate peste tot. Diferența o face managementul și organizarea”.

„Responsabilitatea schimbării este a noastră. Trebuie să redăm României încrederea în oamenii care îi salvează viețile”, încheie Rogobete.

(sursa: Mediafax)