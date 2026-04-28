Tragedie după un lifting facial într-un cabinet din București: pacientă de 45 de ani a murit. Ministrul Sănătății a anunțat că inspectorii sanitari nu au putut intra în cabinet

O intervenție estetică transformată în tragedie

Un caz grav a șocat opinia publică din Capitală, după ce o femeie de 45 de ani a murit la scurt timp după o intervenție de lifting facial efectuată într-un cabinet privat din București. Pacienta, originară din Râmnicu Vâlcea, ajunsese în București pentru o procedură estetică pe care o alesese în urma unei oferte găsite online, potrivit Observator News.

Conform informațiilor disponibile, intervenția a fost promovată ca fiind una „de rutină”, însă situația s-a complicat brusc în timpul procedurii.

Momentul critic din timpul operației

În timpul intervenției, starea pacientei s-a deteriorat rapid, iar echipa medicală a solicitat intervenția unei ambulanțe. Femeia a fost transportată de urgență la Spitalul de Urgență Floreasca.

Soțul pacientei a povestit momentul dramatic al apelului medicului:

„M-a sunat domnul doctor, panicat așa la voce, domnul Dumitru, țin să vă anunț că a apărut o complicație și am chemat salvarea, vă rog frumos să veniți aici, nu știu ce s-a întâmplat, vă dați seama că am rămas fără grai"

Ulterior, investigațiile medicale au indicat o sângerare intracraniană, cel mai probabil provocată de ruptura unui vas de sânge.

Evoluția pacientei și diagnosticul medicilor

După transferul la spital, pacienta a fost evaluată de specialiști, iar tomografia a evidențiat complicația severă. Ulterior, aceasta a fost transferată la Institutul Național de Boli Neurovasculare, unde starea ei s-a agravat rapid.

Medicii au confirmat instalarea morții cerebrale.

„Fără reflexe de trunc cerebral, le numim noi, moment în care din păcate șansele de supraviețuire ale unui pacient sunt minime"

Femeia a fost menținută în viață timp de mai bine de o săptămână cu ajutorul aparatelor, însă ulterior a fost declarat decesul.

Reacția medicului estetician

Medicul care a realizat intervenția susține că procedura s-a desfășurat în condiții corecte și că nu își asumă nicio culpă medicală în acest moment, potrivit Observator.

Marian Simion, medicul estetician​: Totul a fost informat, totul a fost în regulă, daţi-mi voie să vorbesc cu cineva de la pffff.. în zona aceea.

Reporter: Nu dumneavoastră aţi făcut operaţia?

Marian Simion, medicul estetician​: Da, intervenţia a fost a mea dar trebuie să ştiu informaţii medicale.

Reporter: Colegii dumneavoastră de ce nu au cerut o analiză în prealabil?

Marian Simion, medicul estetician​: La orice intervenţie cu anestezie locală mică nu este nevoie. Îmi daţi un pic de timp să vorbesc şi eu cu cineva din zona de spital să ştiu ce s-a întamplat.

Poziția specialiștilor și posibile nereguli

Alți medici plasticieni atrag atenția că astfel de intervenții presupun, de regulă, protocoale stricte și evaluări detaliate înainte de operație.

„Este o intervenţie extensivă în care de obicei se foloseşte anestezie generală pentru siguranţa pacientului. Asta presupune un planning preoperator foarte atent în care facem analize de sânge, consulturi", spune dr. Corina David-Itu, medic specialist chirurgie plastică.

Diferențele de opinie dintre specialiști ridică întrebări privind modul în care a fost gestionat cazul.

Ancheta autorităților și controlul Ministerului Sănătății

Cazul a intrat în atenția poliției, dar și a Colegiului Medicilor, care urmează să stabilească dacă au fost respectate protocoalele medicale.

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a dispus un control urgent al Inspecției Sanitare la cabinetul unde a avut loc intervenția.

Inspectorii trimiși la fața locului nu au putut însă începe verificările, deoarece cabinetul era închis la momentul sosirii, a transmis marți, 8 aprilie Ministerul Sănătății.

„​Echipa de control s-a deplasat la fața locului, însă inspectorii sanitari au găsit cabinetul medical închis, motiv pentru care verificările nu au putut fi demarate”, se arată într-un comunicat al Ministerului Sănătății.

„În măsura în care accesul va fi permis, inspectorii vor verifica: respectarea autorizației sanitare de funcționare, respectarea circuitelor medicale, respectarea condițiilor igienico-sanitare, conform atribuțiilor legale. Ministerul Sănătății va continua demersurile pentru finalizarea controlului, iar rezultatul verificărilor va fi făcut public”, se arată în informare.

Autoritățile urmează să analizeze respectarea autorizațiilor sanitare, a condițiilor de igienă și a circuitelor medicale, iar rezultatele controlului vor fi făcute publice.