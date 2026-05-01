Minivacanța de 1 Mai sub supraveghere: 5.000 de pompieri mobilizați în toată țara

Potrivit Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), pompierii sunt pregătiți să intervină cu peste 4.000 de mijloace tehnice, inclusiv 500 de echipaje SMURD dedicate urgențelor medicale.

Misiunile principale vizează acordarea asistenței medicale de urgență, stingerea incendiilor, salvarea persoanelor aflate în pericol și intervenția rapidă în zonele turistice aglomerate.

Puncte temporare de intervenție în zonele turistice

Pentru reducerea timpilor de răspuns, IGSU a dispus operaționalizarea unor puncte temporare de lucru în zonele cu flux mare de turiști.

București – Autostrada Soarelui monitorizată permanent

La nivelul ISU București-Ilfov, până la data de 4 mai, a fost amplasat un echipaj de stingere dotat cu modul de prim ajutor și descarcerare pe Autostrada A2, la kilometrul 19, una dintre cele mai circulate rute spre litoral.

Litoralul, sub atenție specială

În județul Constanța, ISU Constanța a operaționalizat cinci puncte temporare de intervenție în localitățile Agigea, Ciorcârlia, Mamaia, Valu lui Traian și Vama Veche.

În perioada 30 aprilie – 4 mai, echipaje de stingere cu modul de prim ajutor și descarcerare vor asigura intervenția rapidă în cazul situațiilor de urgență.

Controale ample înainte de minivacanță: amenzi de peste 10 milioane de lei

Pe linie preventivă, inspectorii de prevenire au desfășurat, între 1 și 26 aprilie, peste 2.800 de controale la unități comerciale, restaurante, spații turistice, lăcașuri de cult și alți operatori economici.

În urma verificărilor au fost aplicate aproape 7.500 de avertismente și peste 1.200 de amenzi. Valoarea totală a sancțiunilor a depășit 10 milioane de lei.

Controalele au vizat respectarea măsurilor de securitate la incendiu, existența autorizațiilor, dotarea cu instalații de detecție și stingere, precum și asigurarea condițiilor de evacuare în caz de urgență.

Recomandări ale pompierilor pentru cei care ies la iarbă verde

Autoritățile reamintesc că multe incendii izbucnesc în această perioadă din cauza folosirii necorespunzătoare a focului deschis.

Pompierii recomandă:

evitarea aprinderii focului în zone cu risc sau în condiții de vânt;

prepararea hranei doar în spații special amenajate;

stingerea completă a focului înainte de plecare;

supravegherea permanentă a copiilor și interzicerea accesului acestora la surse de foc.

Autoritățile: prevenția rămâne prioritară

IGSU subliniază că acțiunile de control și prevenire vor continua și în perioada următoare, scopul principal fiind creșterea siguranței cetățenilor, nu sancționarea operatorilor economici.

Pompierii transmit românilor să adopte un comportament responsabil și preventiv pentru a evita incidentele în timpul minivacanței și le urează tuturor o perioadă liniștită, fără evenimente nedorite.

(sursa: Mediafax)