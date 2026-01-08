Miruță: Aeronava Spartan poate ateriza în condiții proaste, dar nu cu președintele la bord

Miruță a explicat deciziile luate care au dus la blocarea președintelui României, Nicușor Dan, în Franța timp de aproape 24 de ore.

„Aeronava nu a decolat de la București spre Paris marți seara, așa cum a fost inițial programat pentru că starea meteo, condițiile meteorologice de la București, în momentul în care aeronava marți seara ar trebui să aterizeze erau sub nivelul pentru care aparatul de zbor Spartan al Ministerului Apărării este dotat să aterizeze. Și anume, dacă plafonul de nori este mai jos de 60 de metri și dacă vizibilitatea este la sub 600 de metri acest aparat de zbor nu poate ateriza, mai ales în condițiile în care la bord este președintele României. Este un aparat de zbor configurat pentru misiuni militare, aterizează și în condiții meteorologice mai proaste decât cele de minimă siguranță, însă nu se întâmplă lucrul ăsta cu președintele la bord”, a spus Miruță, joi, într-o conferință de presă.

Miruță a explicat și de ce nu a plecat aeronava miercuri dimineața din Paris. „Starea aeroportului nu a permis decolarea. Avionul a fost pregătit, avionul nu are absolut nicio problemă, însă ninsorile, cu nevoia de degivrare, cu capacitatea aeroportului de a degivra și de a elibera pista de zăpadă nu au permis rulajul pe pistă”.

Radu Miruță a mai spus că aeronava Spartan nu a aterizat marți-seara, deși în intervalul în care avionul prezidențial era programat să aterizeze pentru că nu are caracteristici tehnice care să permită aterizarea la sub plafonul de 60 de metri”, cum au avioanele comerciale.

„Sunt avioane care permit aterizarea la 0 metri plafon și la 0 metri vizibilitate. Avionul Spartan nu are aceste caracteristici”, a spus ministrul.

Ministrul Radu Miruță a mai spus că este necesar ca Administrația Prezidențială să aibă un astfel de avion. Pentru asta, ministrul de Finanțe și premierul României vor analiza în perioada imediat următoare „ce disponibilitate bugetară pentru achiziția unui astfel de avion se va putea în perioada următoare”.

Avionul C-27J Spartan care l-a adus în țară pe președintele Nicușor Dan de la Paris a aterizat miercuri seara la București, după ce delegația a fost blocată aproape 24 de ore în Franța, din cauza zăpezii..

Avionul a decolat miercuri în jurul orei 16.00 din Paris și a aterizat în jurul orei 20.00 la București.

Miruță: Zborul lui Nicușor Dan la Paris, de șase ori mai ieftin decât al lui Iohannis

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a demontat acuzațiile privind costurile mari ale deplasării președintelui Nicușor Dan la Paris cu aeronava Spartan. Miruță a prezentat cifre concrete, arătând că zborurile fostei administrații erau de șase ori mai scumpe decât cele actuale.

Radu Miruță a explicat că există două componente ale costurilor de zbor, respectiv costurile directe și cele indirecte. Ministrul a oferit cifre exacte pentru a contracara ceea ce a numit o dimensiune mare de dezinformare apărută în spațiul public după ce șeful statului a rămas blocat în Franța din cauza condițiilor meteo.

„Acum, referitor la costuri, că și aici am auzit o dimensiune mare de dezinformare, am verificat punctual, există două componente a acestor costuri de zbor, o componentă a costurilor directe, care pentru zborul la Paris de acum 3 sau 4 săptămâni, care am zburat și eu împreună cu domnul președinte Nicuşor Dan, costurile directe pentru penultimul zbor la Paris, că pentru acesta încă nu a venit factura, au fost de 6720 de euro. Și asta înseamnă combustibilul, taxele de aeroport, diurna piloților”, a declarat ministrul Apărării.

Acesta a detaliat și partea de cheltuieli indirecte care presupune mentenanța aeronavei, precizând că, dacă se scoate din calcul amortizarea aparatului de zbor pe care România îl deține deja, costurile rămân la 2630 de euro pe ora de zbor. Potrivit oficialului, întreaga misiune de transport a președintelui la Paris a ajuns la un total de aproximativ 30.000 de euro.

Ministrul a făcut o comparație directă cu mandatele lui Klaus Iohannis.

„Doar ca o idee, să puteți face o comparație, regimul fostei administrații prezidențiale, am verificat, și în anul 2023-2024, un zbor tot până la Paris, a costat de șase ori mai scump. Raportat la prețurile de atunci. Dacă s-ar indexa prețurile de atunci cu prețurile de acum, probabil că diferența ar fi mai mare. Deci informația conform căreia avionul a avut o problemă. Conform căreia costurile sunt mai mari decât închirierea unei alte aeronave din mediul privat. Sunt informații complet neadevărate”, a conchis Radu Miruță.

Conferința de presă a avut loc după ce președintele Nicușor Dan a rămas blocat pe aeroportul din Paris începând de marți, timp de aproape 24 de ore, din cauza ninsorilor care au împiedicat decolarea aeronavei militare Spartan. Șeful statului a explicat anterior că alegerea acestui tip de transport a fost motivul reducerii de 30 de milioane de lei de la Administrația Prezidențială, deși zborul a implicat și inconveniente, precum lipsa comunicațiilor timp de peste patru ore. Aeronava C-27J Spartan a aterizat în cele din urmă la București miercuri seară, în jurul orei 20:00.