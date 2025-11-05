A murit marele Emerich Ienei, singurul antrenor care a adus un trofeu de aur fotbalului românesc

Un personaj de o eleganță fără egal în comportament și în discurs, Ienei și-a dedicat toată viața sportului cu balonul rotund, fiind jucător, internațional, antrenor de club și al naționalelor României și Ungariei.

El este singurul antrenor care a adus un trofeu de aur fotbalului românesc

Deține cea mai mare performanță din fotbalul românesc, ca antrenor, fiind cel care a condus Steaua București spre cucerirea celui mai important trofeu european la nivel de cluburi.

Emeric Ienei și-a început cariera de antrenor în 1975, la Steaua. Cea mai mare performanță este câştigarea Cupei Campionilor Europeni, în anul 1986.

El a mai antrenat echipe precum FC Bihor, Chindia Târgoviște, Videoton, Panionios, U Craiova, dar și naționalele României și Ungariei. La cârma naționalei tricolore a reușit calificarea la Campionatul Mondial din 1990, din Italia.

