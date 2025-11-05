A murit marele Emerich Ienei, singurul antrenor care a adus un trofeu de aur fotbalului românesc

x close
de Redacția Jurnalul    |    05 Noi 2025   •   11:36
Emerich Ienei, marele gentelman al fotbalului românesc, a decedat azi, la 88 de ani, din cauza unei comoții cerebrale, la locuința sa din Oradea.

Un personaj de o eleganță fără egal în comportament și în discurs, Ienei și-a dedicat toată viața sportului cu balonul rotund, fiind jucător, internațional, antrenor de club și al naționalelor României și Ungariei.

Deține cea mai mare performanță din fotbalul românesc, ca antrenor, fiind cel care a condus Steaua București spre cucerirea celui mai important trofeu european la nivel de cluburi.

Emeric Ienei și-a început cariera de antrenor în 1975, la Steaua. Cea mai mare performanță este câştigarea Cupei Campionilor Europeni, în anul 1986.

El a mai antrenat echipe precum FC Bihor, Chindia Târgoviște, Videoton, Panionios, U Craiova, dar și naționalele României și Ungariei. La cârma naționalei tricolore a reușit calificarea la Campionatul Mondial din 1990, din Italia.

