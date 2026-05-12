Moment istoric pentru Poșta Română: a devenit furnizor al Casei Regale după 163 de ani

Fabrica de timbre, sucursală specializată Poștei Române a primit titlul de „Furnizor al Casei Regale a României pentru produse filatelice”, potrivit unui comunicat al companiei naționale.

Distincțiile au fost acordate în cadrul unei ceremonii desfășurate săptămâna trecută, în 7 mai, când Alteța Sa Regală, Principesa Elena a României a înmânat distincția unui număr de 17 companii, între care și Poșta Română.

Distincțiile au fost înmânate de Alteța Sa, în numele Majestății Sale Custodele Coroanei Margareta a României.

„Compania Națională ′Poșta Română′ își exprimă aprecierea pentru această distincție și își reafirmă angajamentul de a continua modernizarea serviciilor sale, menținând în același timp standarde ridicate de calitate, seriozitate și responsabilitate față de public” transmite Compania Națională „Poșta Română”.

Compania activează, activează continuu, pe piața românească de 163 de ani. Potrivit comunicatului publicat de companie, distincția confirmă rolul instituției în asigurarea legăturilor de comunicare la nivel național și internațional.

(sursa: Mediafax)