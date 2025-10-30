Monstruozitate la Galați: A adoptat un câine, apoi a trimis poza cu animalul spânzurat fostului proprietar

Polițiștii din Cavadinești au fost sesizați, în urmă cu trei zile, de către o femeie, că vecinul său ar fi ucis un câine.

Verificările au arătat că femeia, de 70 de ani, a stabilit cu vecinul său, un bărbat de 37 de ani, să îi dea acestuia spre adopție un câine de rasă comună, care ar fi atacat păsările din curtea sa.

La scurt timp după ce femeia a dat câinele spre adopție, a primit o fotografie în care apărea câinele spânzurat de un copac, în apropierea locuinței bărbatului.

Polițiștii au găsit cadavrul câinelui abandonat la aproximativ 50 de metri de locul unde ar fi fost spânzurat, bărbatul fiind bănuit de comiterea faptei.

Acesta a fost reţinut pentru 24 de ore, iar, ulterior, instanţa de judecată a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor, sub supravegherea procurorului de caz.

(sursa: Mediafax)