Moșteanu, despre intervenția în cazul dronei: Mi-aș fi dorit să o dea jos, evident. A căzut singură

Ionuț Moșteanu a spus că drona care a căzut la Puiești, în județul Vaslui, este, probabil, aceeași dronă pe care au încercat să o dea jos avioanele, dar care s-a prăbușit singură.

„Nu au tras în ea și probabil ori a rămâs fără combustibil, ori a pierdut comanda. La șapte fără un minut a fost semnalată intrarea în spațiul aerian”, a spus ministrul Apărării.

Întrebat dacă această dronă putea fi distrusă, Moșteanu a răspuns: „Putea fi distrusă dacă se întrunau toate condițiile pentru a... piloții trebuiau să vadă, să angajeze, să blocheze pe radar și să poată tragă în ea cu o rachetă. Dacă se întrunau aceste condiții, ar fi putut fi dat de jos. Iată că n-au reușit, din nou. Mi-aș fi dorit să o dea jos. Mi-aș fi dorit să o dea jos, evident. Și dânșii cu siguranță și-ar fi dorit să o poată da jos, în siguranță”, a spus ministrul.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a precizat că drona a căzut în zona localității Puiești, dar nu a putut spune dacă este vorba de o zonă locuită sau a căzut pe câmp și nici dacă a existat un pericol pentru populația din acea localitate. El a menționat că informația este de ultim moment și ceea ce știe este că drona nu avea încărcătură explozivă.

