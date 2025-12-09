Motivul pentru care s-a anulat întâlnire dintre premierul Bolojan și ministrul german al Apărării

Ministrul Pistorius urma să plece marți dimineață spre România și Polonia, pentru a se întâlni cu militarii germani staționați în străinătate pentru a le mulțumi pentru eforturile depuse în apărarea flancului estic al NATO.

În cadrul vizitei, oficialul german avea planificată o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan la Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” din Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, însă, întâlnirea a fost anulată.

Ministerul Apărării de la Berlin a anunțat că vizita ministrului Pistorius „este anulată din motive de sănătate”, iar surse citate de BILD au precizat că ministrul suferă de o infecție asemănătoare gripei, astfel Pistorius nu ar fi putut efectua o vizită de 30 de ore cu înnoptare în străinătate.

În absența lui Pistorius, delegația germană va fi condusă de Nils Schmid, secretar de stat parlamentar și fost purtător de cuvânt al SPD în Comisia pentru Afaceri Externe.

(sursa: Mediafax)