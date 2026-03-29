Motorina ieftină devine istorie în România. Trei scenarii de preț

Potrivit unei analize realizate de expertul în energie Dumitru Chisăliță, prima lună de criză a fost una de „absorbție”, în care piața a încercat să amortizeze șocul. Ce urmează însă ar putea fi mult mai dificil, deoarece sistemul energetic global intră într-o fază de adaptare sub presiune.

Primele efecte: petrolul și motorina s-au scumpit puternic

În prima lună de blocaj, prețul petrolului a crescut cu aproximativ 58%, iar motorina importată a urcat cu peste 60%. În România, creșterea la pompă a fost de aproximativ 24%, însă ajustările nu s-au încheiat, iar prețurile ar putea continua să urce dacă blocajul persistă și stocurile globale scad.

Analiza arată că evoluția crizei poate fi împărțită în mai multe etape:

1–2 luni: sistemul rezistă pe inerție

2–4 luni: începe stresul real

4–6 luni: intrarea într-o zonă critică

Cu alte cuvinte, partea cea mai grea ar putea urma abia în lunile următoare.

Trei scenarii de preț pentru motorină în România

Analiza ia în calcul trei scenarii – probabil, pesimist și optimist – însă concluzia este aceeași: combustibilul ieftin devine istorie.

Scenariul cel mai probabil

În scenariul considerat cel mai realist, prețul petrolului ar putea ajunge la 130 de dolari/baril, iar motorina ar putea depăși pragul de 11 lei/litru în România. Acest nivel ar însemna scumpiri în lanț: transport mai scump, presiune pe lanțurile logistice și inflație mai mare.

Chiar dacă prețurile ar mai scădea spre finalul anului, motorina ar rămâne, în medie, peste 10 lei/litru, ceea ce ar reprezenta un „nou normal” pentru economie.

Scenariul pesimist

Într-un scenariu extrem, petrolul ar putea ajunge la 200 de dolari/baril, iar motorina ar putea depăși 14 lei/litru. O astfel de situație, mai ales dacă ar dura câteva luni, ar putea împinge economia spre blocaj, cu transportatori în dificultate, agricultură afectată și consum în scădere.

Chiar și după o eventuală stabilizare, prețurile ar putea rămâne în jur de 12 lei/litru, ceea ce ar însemna o schimbare majoră pentru economie.

Scenariul optimist

Chiar și în varianta optimistă, în care conflictul s-ar încheia mai repede, motorina ar rămâne la prețuri ridicate. Niveluri sub 9 lei/litru ar deveni greu de atins, deoarece piața nu revine rapid la prețurile anterioare din cauza costurilor acumulate și a inerției din piață.

Problema reală: România nu controlează prețul

Potrivit analizei, problema majoră nu este doar prețul, ci faptul că România nu controlează variabilele esențiale: rutele energetice, deciziile OPEC sau riscurile geopolitice. În aceste condiții, prețul la pompă depinde de decizii luate la mii de kilometri distanță.

În lipsa unor măsuri fiscale, anul 2026 nu va aduce combustibil ieftin în niciun scenariu. Diferența nu mai este între bine și rău, ci între rău și mai rău, iar întrebarea devine cât poate suporta economia înainte să apară efecte majore.

Motorina devine barometrul crizei

Concluzia analizei este că motorina nu mai este doar un carburant, ci a devenit un barometru al tensiunilor geopolitice și al dezechilibrelor din economia globală. În perioada următoare, companiile vor trebui să își regândească costurile, transportul să devină mai eficient, iar consumatorii să se adapteze la o nouă realitate: prețurile la energie nu mai sunt stabile, ci reprezintă un risc permanent