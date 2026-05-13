Summit B9 la București: „Nu există NATO fără SUA”, avertismentul transmis de liderii flancului estic

NATO 3.0 nu înseamnă retragerea SUA din Europa: mesaj ferm de la Nicușor Dan, Mark Rutte și Karol Nawrocki

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, președintele României, Nicușor Dan, și președintele Poloniei, Karol Nawrocki, au transmis un mesaj comun la finalul Summitului B9 desfășurat la Palatul Cotroceni: NATO 3.0 nu înseamnă reducerea implicării Statelor Unite în securitatea Europei.

Tema a fost discutată după apariția conceptului „NATO 3.0” în declarația finală a summitului. Liderii au insistat că noua formulă se referă la o creștere a responsabilității și contribuției europene în cadrul Alianței, fără diminuarea rolului strategic al Washingtonului.

„Europenii își asumă mai multe responsabilități pentru apărarea convențională”, a declarat Mark Rutte.

Secretarul general NATO a explicat că noul concept presupune „o Europă mai puternică și un NATO mai puternic”, însă „împreună cu Statele Unite, și nuclear, și convențional”.

NATO cere creșterea cheltuielilor pentru apărare

În cadrul summitului, Mark Rutte a subliniat că statele membre au înțeles mesajul transmis de Washington privind necesitatea majorării investițiilor militare.

„Am convenit la Haga să trecem la 5% și să ne egalizăm cheltuielile cu SUA, astfel încât să ne asigurăm că toată lumea se poate apăra împotriva oricărui adversar”, a afirmat acesta.

Rutte a vorbit și despre nemulțumirile existente în relația transatlantică, în special în dosarele sensibile de securitate și în contextul conflictului cu Iranul.

„Ieri am văzut avioane realimentând aici pe aeroport, avioane din SUA, un semn clar că și România își face partea ei în ceea ce privește respectarea acestor angajamente”, a spus oficialul NATO.

„Mesajul meu către SUA este că europenii au auzit mesajul și colaborăm strâns”, a adăugat Mark Rutte.

Karol Nawrocki: „Nu există NATO fără SUA”

Președintele Poloniei a transmis unul dintre cele mai puternice mesaje ale summitului, afirmând că securitatea Europei depinde direct de parteneriatul strategic cu Statele Unite.

„Acesta nu este un moment pentru a schimba brusc strategiile și arhitectura de securitate în Europa”, a declarat Karol Nawrocki.

Liderul de la Varșovia a avertizat că orice încercare de a slăbi relația transatlantică avantajează Kremlinul.

„Uneori apar tot felul de idei ciudate de a înlocui securitatea europeană cu altceva, însă ideea nu este aceasta pentru summitul nostru sau pentru strategia generală. Așa cum a spus Secretarul General NATO, avem nevoie de o Europă unită”, a afirmat acesta.

Karol Nawrocki a insistat că NATO trebuie să rămână fundamentul securității europene.

„Nu căutăm alternative la acest proces și la această alianță. Ea este înființată pe fundații puternice de către SUA”, a declarat președintele Poloniei.

Totodată, liderul polonez a atras atenția că Rusia rămâne „cea mai serioasă amenințare pe termen lung” pentru statele NATO și pentru întreaga arhitectură de securitate euroatlantică.

Nicușor Dan: NATO revine la misiunea sa principală

Președintele României a explicat că NATO traversează o etapă de redefinire strategică în contextul amenințării reprezentate de Rusia.

„NATO s-a înființat în timpul Războiului Rece, în care Rusia era o amenințare pentru continentul european. După 1990 părea că Rusia nu mai este această amenințare și atunci NATO a încercat să se redefinească”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a precizat că Alianța revine acum la obiectivul său fundamental: apărarea colectivă.

„NATO 3.0 înseamnă pur și simplu că, pe aceleași protocoale pe care, evident, le actualizăm, contribuția aliaților este proporțională. Și europenii au înțeles lucrul ăsta”, a spus președintele României.

Acesta a subliniat că structurile și mecanismele NATO au fost construite în timp și nu pot fi schimbate rapid.

Flancul estic cere extinderea formatului B9

În cadrul summitului, Polonia a susținut extinderea Formatului București 9 prin includerea statelor nordice: Suedia, Norvegia, Finlanda, Islanda și Danemarca.

„Suntem susținători foarte energici ai lărgirii acestui format pentru a include și țările nordice, astfel încât să avem o perspectivă de securitate de la Arctica până la Marea Neagră”, a declarat Karol Nawrocki.

Președintele polonez a anunțat că următoarea reuniune a B9 va avea loc la Varșovia.

„Sunteți cu toții invitați și sper să fim 14, inclusiv țările scandinave”, a transmis liderul Poloniei.

Mediafax