NATO se pregătește pentru o posibilă confruntare cu Rusia, în timp ce SUA își retrag trupele din Europa. Exercițiul militar de la Cincu arată cât de nepregătiți suntem

Un amplu raport Bloomberg și lecțiile dure ale exercițiului NATO de la Cincu scot în evidență o realitate alarmantă: Europa rămâne vulnerabilă în fața unei eventuale agresiuni ruse, exact în momentul în care Statele Unite își reduc prezența militară pe continent. În timp ce Washingtonul își mută atenția spre Asia, aliații europeni sunt forțați să vadă cât de expuși sunt fără „umbrela” americană.

SUA reduc prezența militară în Europa, în timp ce NATO accelerează pregătirile

Bloomberg relatează că Alianța Nord-Atlantică intensifică pregătirile pentru un posibil conflict cu Rusia, în timp ce Statele Unite își retrag gradual trupele de pe flancul estic. Mutarea trimite un semnal politic clar: Europa trebuie să fie pregătită să se apere singură.

În România, contingentul american s-a redus deja de la 1.700 la aproximativ 1.000 de militari, iar măsuri similare sunt planificate în Bulgaria, Slovacia și Ungaria.

Publcația subliniază că, în timp ce războiul lui Putin se revarsă deja peste granițele Europei — prin drone, rachete, sabotaje și incendieri — SUA transmit că vor prioritiza Asia, lăsând europenilor responsabilitatea propriei securități.

Oficial, Bucureștiul susține că înțelege decizia americană. Neoficial însă, mulți sunt nemulțumiți și încearcă, în discuții discrete, să convingă Washingtonul să renunțe la retragere, potrivit UNN.

Hepta/Exercițiul militar Dacian Fall desfășurat la Cincu

Exercițiul de la Cincu: un duș rece pentru Europa

Exercițiul militar Dacian Fall, desfășurat la Cincu, a expus o realitate incomodă: dacă Rusia ar ataca, Europa ar fi nevoită să reziste singură în primele săptămâni.

Pentru prima dată în 70 de ani, scenariul testat de NATO prevede apărarea Carpaților de către o brigadă franceză — fără americani în linia întâi.

Generalul francez Philippe de Montenon rezumă crud situația: „Direcția istoriei este o dezangajare progresivă a SUA.”

Iar imaginea de pe teren e îngrijorătoare: o Europă nepregătită, care speră la un ajutor american ce nu mai este garantat.

Hepta/Exercițiul militar Dacian Fall desfășurat la Cincu

Logistica europeană, călcâiul lui Ahile

Exercițiul a scos la suprafață probleme grave. O brigadă blindată franceză a avut nevoie de zece zile pentru a ajunge din Franța în România — un timp inacceptabil într-o confruntare reală.

Generalul Maxime Do Tran a semnalat haosul birocratic: 5 avioane, 11 trenuri, 15 convoaie rutiere, zile pierdute la granițe.

„Schengen-ul militar” rămâne doar pe hârtie, iar infrastructura deficitară transformă orice mobilizare într-o cursă pierdută înainte de start, potrivit Defense Romania.

Europa poate lupta, dar nu poate câștiga singură

Cea mai gravă concluzie: NATO ar putea avea nevoie de săptămâni pentru a-și deplasa întăririle spre frontul estic.

Generalul român Gheorghiță Vlad avertizează discret, dar ferm: România ar repeta scenariul Ucrainei — în prima fază, am lupta singuri.

Deși SUA transmit optimist că „europenii se descurcă”, raportul Bloomberg subliniază că, la capitolele critice ale războiului modern, Europa este complet dependentă de America: apărare antiaeriană, scut antirachetă, lovituri de precizie la mare distanță, intelligence.

Dacă Rusia ar testa Articolul 5, atacul nu ar veni doar cu tancuri, ci cu rachete hipersonice și atacuri cibernetice.

Hepta/Exercițiul militar Dacian Fall desfășurat la Cincu

Ce urmează pentru România și Europa?

Președintele Nicușor Dan caută sprijin la Paris, în încercarea de a compensa retragerea americană printr-o prezență franceză mai robustă. Investițiile Rheinmetall în producția de muniție în România sunt un pas înainte, dar insuficient în raport cu amenințarea.

Germania avertizează deja: Rusia ar putea ataca un stat NATO în următorii patru ani.

Putin testează rezistența legăturii transatlantice. Exercițiul de la Cincu i-a arătat o Europă plină de intenții, dar lipsită de viteză, logistică și resurse strategice.