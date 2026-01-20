x close
Alexandru Nazare, întrebat dacă ar putea fi premier în locul lui Ilie Bolojan: Nu e de actualitate

de Redacția Jurnalul    |    20 Ian 2026   •   21:45
Sursa foto: Hepta/Ce spune ministrul Finanțelor despre preluarea funcției de premier

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a fost întrebat, marți, în conferință de presă, dacă ar putea fi noul premier PNL în cazul în care Ilie Bolojan se retrage. „Nu este de actualitate”, a răspuns ministrul.

Întrebat dacă l-ar înlocui pe Ilie Bolojan, Alexandru Nazare a spus că premierul a ajutat foarte mult ca Ministerul de Finanțe să aibă rezultate bune pentru România.

„Nu aș vrea să comentez această chestiune. Eu sunt foarte concentrat pentru a-mi face treaba cât mai bine aici, la Ministerul Finanțelor. Avem proiecte în derulare foarte importante pe care vreau să le duc la bun sfârșit. Rezultatele despre care discutăm astăzi nu ar fi fost posibile fără implicarea directă a prim-ministrului Ilie Bolojan. Au fost foarte multe spețe în care ne-a ajutat la Finanțe”, a spus Nazare.

Ministrul a afirmat că speța nu este „de actualitate”.

„Aceasta este o chestiune politică, pe care chiar nu vreau să o comentez pentru că nu e de actualitate”, a mai spus Nazare.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: nazare bolojan premier
