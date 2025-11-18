Nazare: CE confirmă direcția bună a României. Deficitul scade, iar investițiile devin motor economic

„Comisia Europeană confirmă eficiența măsurilor adoptate de Guvern. România intră pe o direcție de dezvoltare predictibilă, cu investiții în creștere și o economie care se stabilizează”.

În ceea ce privește sursa creșterii economice pentru anii următori, Nazare a spus că „investițiile cresc și devin principalul motor al economiei, conform ultimului raport CE. Deși creșterea PIB este estimată la 0,7% în 2025, investițiile vor accelera în 2026–2027, sprijinite de fondurile europene și proiectele aflate în derulare”.

Referitor la indicatorul cheie al consolidării fiscale, ministrul a detaliat cifrele din evaluarea CE.

„Deficitul bugetar scade, conform evaluării CE: de la 9,3% din PIB în 2024, la 8,4% în 2025, Comisia proiectând un deficit de 6,2% în 2026. Un semnal important, ce confirmă, de asemenea, eficiența măsurilor de consolidare fiscală”.

Nazare a punctat evoluția pieței muncii și a inflației. „Piața muncii rămâne stabilă, estimează Comisia, cu o revenire a ratei șomajului la aprox. 5,6% până în 2027, pe măsură ce economia se întărește. Inflația se reduce treptat: după presiunile din 2024-2025, prognoza CE arată o scădere sub 6% din 2026, ceea ce va sprijini consumul și încrederea populației”.

„Schimbările de substanță în modul în care tratăm finanțele publice transmit, încă o dată, semnale importante partenerilor internaționali. România este pe drumul cel bun”, conchide Nazare.

(sursa: Mediafax)