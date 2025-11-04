Nazare, despre creşterea pensiilor: Coaliţia a decis îngheţarea veniturilor pe anumite paliere pentru 2026

El a fost întrebat de jurnalişti dacă vor creştere pensiile în anul 2026 sau dacă se va majora salariul minim pe economie.



"Nu am discutat despre aceste subiecte (creşterea pensiilor şi a salariului minim pe economie în 2026 - .n.r.). Ştiu că nu s-au discutat nici în coaliţie. Nu a existat niciun fel de discuţie pe o astfel de temă, dar tot această Coaliţie prin Pachetul I şi chiar şi după Pachetul I a luat nişte decizii legate de îngheţarea veniturilor pe anumite paliere pentru 2026. Decizii pe care le-am transmis la Bruxelles prin Pachetul I. Aceste angajamente există şi din punctul meu de vedere odată ce le-am luat tot în Coaliţie ele trebuie respectate pentru 2026", a spus Alexandru Nazare.



De asemenea, acesta a mai fost întrebat dacă există o analiză cu privire la efectele măsurilor fiscale asupra populaţiei.



"Înţeleg pe deplin că sunt foarte mulţi oameni supăraţi pentru că nu trecem printr-o situaţie economică bună, dar am mare încredere, să ştiţi, că până la finalul acestui an şi în anul 2026 economia îşi va reveni. Sunt foarte optimist că economia României îşi va reveni. Aceste măsuri pe care le-am luat au fost măsuri necesare. Dacă nu le-am fi luat la momentul respectiv cel mai probabil am fi pierdut calificativul de investiţii, iar efectele asupra economiei ar fi fost devastatoare şi implicit asupra populaţiei. Pentru că efectele erau mult mai mari dacă pierdeam ratingul, asupra inflaţiei, inclusiv potenţial o depreciere a cursului. Deci, erau lucruri care ar fi afectat mult mai mult populaţia decât efectele pe care le trăim astăzi şi îi rog să aibă răbdare şi să aibă încredere că acest Guvern ia măsurile pentru a pune bazele unei viitoare relansări. Fără aceste baze, o relansare a economiei nu era posibilă pentru că nu aveam încrederea pieţelor, nu aveam suficientă încredere din partea finanţatorilor pentru a continua şi a reconstrui economia, care după cum vedeţi, are o rată de creştere foarte mică. Anul trecut a fost 0,8%. În acest an în continuare este mică. Deci, trebuie să gândim o altă atitudine legată de creşterea economică", a mai spus Alexandru Nazare.



Ministrul Finanţelor a participat marţi la conferinţa "Bugetul şi fiscalitatea 2026: Efectele fiscalităţii şi aşteptările economiei", organizată de CursDeGuvernare.

