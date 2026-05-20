Bani în plus pentru mașini noi: Programul Rabla primește o infuzie masivă de 100 de milioane de lei

de Redacția Jurnalul    |    20 Mai 2026   •   20:15
Programul Rabla va beneficia în 2026 de o suplimentare de 100 de milioane de lei în bugetul Administrației Fondului pentru Mediu, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

„Programul Rabla continuă în 2026, cu 100 mil. lei în plus, față de valoarea inițială a programului, propusă de Ministerul Mediului. Am majorat bugetul AFM pentru anul acesta, pentru ca mai mulți români să își poată schimba mașinile vechi și să susținem în același timp economia. Am avizat bugetul Administrației Fondului pentru Mediu pentru 2026, cu o alocare în plus de 100 de milioane de lei pentru programul Rabla față de bugetul inițial”, a transmis Nazare, miercuri, pe Facebook.

Potrivit ministrului, „bugetul AFM acomodează atât programele aflate deja în derulare, cât și finanțări noi pentru investiții publice și proiecte cu impact direct: Rabla Clasic și Rabla Plus, panouri fotovoltaice, eficiență energetică în clădiri, stații de încărcare, iluminat public eficient, reciclare, apă, canalizare și gestionarea deșeurilor”.

Ministrul a explicat și impactul măsurii. „Pentru Rabla, am considerat important să majorăm alocarea. Programul are efect direct pentru oameni, pentru piața auto și pentru economie: susține înlocuirea mașinilor vechi, stimulează achizițiile și menține un flux de finanțare predictibil pentru un sector important. În același timp, bugetul include finanțări pentru proiecte preluate din PNRR și investiții în infrastructură locală, centre de colectare, insule ecologice digitalizate și capacități de reciclare”.

Nazare a subliniat că decizia este una de echilibru bugetar.

„Este o decizie de buget responsabilă în contextul actual: menținem şi susținem programele care funcționează, finanțăm investiții concrete și direcționăm resursele acolo unde pot produce efecte concrete în economie şi pentru populație”, conchide Nazare.

(sursa: Mediafax)

 

