Garda de Mediu, autorizată să filmeze și să înregistreze pe proprietăți private, fără acordul proprietarilor, printr-un ordin de ministru

La doar 48 de ore de la publicarea în Monitorul Oficial al României a hotărârii Parlamentului României prin care s-a constatat că guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, Ministerul Mediului, condus de Diana Buzoianu de la USR, a emis un ordin de ministru prin care au fost promovate politici noi. Este vorba despre aprobarea procedurii privind înregistrarea și fixarea cu mijloace foto, audio și video de către Garda Națională de Mediu a activităților specifice. Mai exact, ordinul, care a fost semnat de un secretar de stat de la Mediu, pentru ministru, stabilește că reprezentanții Gărzii de Mediu pot intruziona în viața privată, în sensul de a filma, fotografia și înregistra audio inclusiv în interiorul proprietăților private, fără consimțământul proprietarului. Potrivit Constituției și Codului Administrativ, un guvern interimar nu mai poate promova politici noi.

Seria actelor adoptate de Guvernul Ilie Bolojan sau de miniștrii Cabinetului, după demiterea prin moțiune de cenzură, și care încalcă prevederile constituționale și legale care interzic adoptarea de politici noi de către un Executiv interimar, continuă.

La data de 7 mai, secretarul de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Raul Pop, a semnat, în numele ministrei USR Diana Buzoianu, ordinul de ministru nr. 869/2026, privind aprobarea procedurii privind înregistrarea și fixarea cu mijloace foto-audio-video, din dotarea Gărzii Naționale de Mediu, a activităților specifice, precum și stocarea și accesarea acestora.

Potrivit documentului citat, „se aprobă Procedura privind înregistrarea și fixarea cu mijloace foto-audio-video, din dotarea Gărzii Naționale de Mediu, a activităților specifice, precum și stocarea și accesarea acestora, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin”. De asemenea, se arată că „Garda Națională de Mediu duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin”, dat și că „prezentul ordin intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

Se invocă protecția împotriva ultrajului

Conform Anexei, care însoțește ordinul în cauză, „procedura prezentă are ca obiect modalitatea prin care se realizează înregistrarea și fixarea cu mijloace foto-audio-video din dotarea Gărzii Naționale de Mediu (…) a activităților specifice, precum și stocarea și accesarea acestora”.

Astfel, se precizează că, în scopul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu ce le revin în materia prevenirii, constatării și sancționării încălcărilor prevederilor legale privind protecția mediului, inclusiv a nerespectării reglementărilor prevăzute în legislația specifică din domeniul mediului, acțiunile comisarilor și personalului Gărzii Naționale de Mediu vor fi înregistrate și fixate cu mijloacele foto-audio-video din dotarea GNM.

„Mijloacele foto-audio-video se utilizează de către comisarii și personalul GNM în spații publice, precum și în spații private unde se desfășoară activități cu posibil impact asupra mediului și/ sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unor acte și fapte care pot conduce la deteriorarea mediului, fără consimțământul persoanelor vizate. Înregistrările foto-audio-video constituie mijloace de probă”, se reglementează prin această procedură. De asemenea, se stabilește că „mijloacele foto-audio-video portabile reprezintă mijloace de protecție împotriva faptelor de ultraj și a acuzațiilor îndreptate împotriva comisarilor GNM cu privire la modul de exercitare a atribuțiilor de serviciu, precum și de protecție a persoanelor ce fac obiectul intervențiilor și acțiunilor acestora, fiind mijloace eficiente de descurajare a săvârșirii unor fapte ilegale, ca urmare a conștientizării faptului că intervențiile și acțiunile comisarilor sunt înregistrate”.

Acțiuni de control în spații publice și… private

Din același ordin de ministru rezultă că mijloacele foto-audio-video din dotarea Gărzii Naționale de Mediu sunt omologate, inventariate și se predau către personalul GNM în vederea utilizării în scopul exercitării atribuțiilor de serviciu. Se prevede, totodată, că „personalul GNM care primește în dotare mijloace foto-audio- video în exercitarea atribuțiilor de serviciu are obligația de a informa în scris șeful ierarhic superior cu privire la orice deficiență înregistrată în timpul funcționării mijloacelor foto-audio-video”.

Documentul citat precizează că utilizarea mijloacelor foto-audio-video de către comisarii și personalul Gărzii Naționale de Mediu vizează patru categorii de acțiuni și intervenții. Este vorba despre „acțiuni de control în spații publice”, despre „acțiuni de control în spații private, unde se desfășoară activități cu posibil impact asupra mediului”, despre „situații în care există suspiciuni privind săvârșirea unor acte sau fapte ce pot conduce la deteriorarea mediului” și despre „situații în care se impun documentarea și obținerea mijloacelor de probă privind nerespectarea legislației de mediu”.

Se folosesc inclusiv drone

Iar lucrurile nu se opresc aici în ceea ce privește măsurile de politici noi adoptate prin acest ordin de ministru. Procedura aprobată mai stabilește și utilizarea de drone. Concret, se prevede că mijloacele aeriene fără pilot se utilizează cu respectarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/947 al Comisiei din 24 mai 2019 privind normele și procedurile de operare a aeronavelor fără pilot la bord, a reglementărilor emise de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, a zonelor de restricție și interdicție de zbor stabilite de autoritățile competente sau cu avizul acestora, respectiv baze militare sau zone de frontier.

Utilizarea acestor mijloace aeriene fără pilot se face, potrivit ordinului, pentru supravegherea zonelor cu potențial de poluare, pentru supravegherea zonelor greu accesibile, pentru colectarea probelor foto-video în cadrul acțiunilor operative și investigațiilor, precum și pentru documentarea, constatarea, în vederea sancționării faptelor ilegale, din domeniul protecției mediului, prin identificarea activităților ilegale și a persoanelor responsabile, în condițiile legii.

Astfel de documente au devenit o practică pentru Cabinetul Bolojan, cu prerogative limitate

Constituția României și Codul Administrativ prevăd că, în perioada de interimat, activitatea unui guvern demis prin moțiune de cenzură poate îndeplini doar actele necesare pentru administrarea treburilor publice. Nu pot fi, însă, promovate în această perioadă, politici noi, proiecte de lege și nu pot fi emis ordonanțe simple sau ordonanțe de urgență.

Hotărârile de Guvern, ordinele de ministru dispozițiile prim-ministrului, în acest caz, nu pot fi promovate dacă, prin acestea, se promovează politici noi. Iar ordinul ministrului Mediului, din data de 7 mai 2026, introduce politici noi.

De altfel, Guvernul Bologan a adoptat, de la demiterea sa de către Parlament, în data de 5 mai 2026, mai multe acte care nu respectă aceste interdicții. Aici intră celebra Ordonanță de Urgență nr. 38/2026 privind inclusiv programul SAFE, o decizie a prim-ministrului privind constituirea unei comisii conduse de vicepremiera Oana Gheorghiu pentru implementarea portofelului digital european, despre un ordin al ministrei USR a Afacerilor Externe privind retragerea recunoașterii caracteruluii de utilitate publică al unei asociații și, acum, despre acest ordin al ministrului Mediului, semnat prin intermediar.