Alexandru Nazare: Nu se discută despre noi creșteri de taxe pentru acoperirea deficitului bugetar

Întrebat, în cadrul unei intervenții la Antena 3 CNN, dacă Guvernul va crește vreo taxă pentru a face ajustările necesare la deficit, Nazare a răspuns categoric: „Nu am discutat de creșteri de taxe. Deși există această informație în spațiu public, pot să vă confirm acum, nu am discutat despre alte creșteri de taxe sau altceva în plus față de ceea ce știm în momentul de față".

Ministrul a precizat că declarația se referă la discuțiile purtate la reuniunea informală a Consiliului Ecofin de la Copenhaga, unde a discutat cu omologii săi europeni.

Referitor la întrebarea jurnalistului privind lipsa implementării măsurilor promise de coaliție, precum concedierile din administrația publică, Nazare a explicat că „rolul Ministerului de Finanțe este să gestioneze situația actuală în așa fel încât țintele fiscal-bugetare să fie de plin acord cu angajamentele României”.

Întrebat dacă poate garanta că nu vor mai fi alte majorări de taxe, ministrul a evitat un răspuns direct, declarând: „Nu vreau să discutăm pe ipoteze. Nivelul taxelor pe care am vrut să le creștem sunt cuprinse deja în pachetele fiscale 1 și 2".

Nazare a adăugat că „nu are rost să discutăm alte chestiuni legate de taxe în acest moment, în situația în care se află România astăzi”, subliniind că impactul fiscal al celor două pachete fiscale a fost deja evaluat și comunicat.

Nazare a anunțat că rectificarea bugetară va fi „o recalibrare importantă, responsabilă a bugetului” și că România vizează revenirea în traiectoria asumată până la finalul anului 2026.

