Neglijență criminală la spitalul Bagdasar-Arseni: Eroul care și-a salvat familia din flăcări a murit din nepăsarea medicilor

Și-a scos mai întâi fetița, apoi soția. Le-a salvat pe amândouă.

Când pompierii au ajuns, cei trei erau afară, grav răniți, dar conștienți. Vecinii încă își amintesc strigătul disperat al tatălui:

„Unde e copilul? Unde e copilul?”

Fetița, arsă și ea, i-a răspuns slab: „Sunt aici, tati.”

Mihai suferise arsuri profunde pe aproape tot corpul, dar a refuzat să se lase doborât. Soția lui a fost dusă la București, fetița la spitalul „Grigore Alexandrescu”, iar el — cu un elicopter SMURD — la Craiova.

De la salvator la victimă: începutul unei tragedii medicale

După primele îngrijiri la Craiova, Mihai a fost transferat pe 26 august la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București, în Unitatea de Arși.

Documentele medicale arătau că avea arsuri pe față, torace, brațe și picioare. Nimeni nu a menționat însă arsurile de pe spate – una dintre cele mai extinse și grave zone ale corpului său.

În primele zile, medicii au tratat doar leziunile consemnate în fișa de transfer. Nimeni nu a verificat starea reală a pacientului.

Doctorul de gardă, o femeie de 62 de ani, a efectuat pansamente doar pentru rănile „vizibile”. Ulterior, pacientul a fost preluat de medicul Eugen Turcu, coordonatorul Unității de Arși, care, potrivit anchetei, nu a efectuat o evaluare completă și nu a dispus schimbarea zilnică a pansamentelor, așa cum impun protocoalele medicale, scrie observatornews.ro.

Cinci zile de tăcere și o viață pierdută

Pe 27 și 28 august, Mihai a fost pansat doar parțial, fără ca medicii să verifice zona spatelui.

Pe 29 august, când trebuia să fie toaletat din nou, intervenția a fost amânată.

Abia pe 30 august un alt medic a constatat, șocat, că bărbatul avea arsuri severe și netratate pe spate. Era însă prea târziu.

A doua zi, starea lui s-a agravat brusc. Pe 31 august, Mihai a murit.

Soția lui nu a supraviețuit nici ea. Doar fetița, acum orfană, a reușit să trăiască, după luni de tratamente la spitalul „Grigore Alexandrescu”.

Ancheta penală: falsuri, omisiuni și neglijență criminală

Anchetatorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București și polițiștii Serviciului Omoruri au descoperit că medicul curant a modificat ulterior documentele medicale, schimbând procentul de arsuri de la 53% la 72% și consemnând în fals că pansamentele au fost făcute zilnic.

De asemenea, el și colega de gardă sunt acuzați de ucidere din culpă, fals intelectual și fals material în înscrisuri oficiale.

„Ceea ce s-a întâmplat aici nu este doar o greșeală medicală, ci o lipsă totală de empatie și responsabilitate față de un om care a salvat vieți”, spun rudele bărbatului.

Eroul uitat

Mihai nu a murit doar din cauza focului, ci din cauza indiferenței.

Un tată care și-a pus viața în pericol pentru a-și salva familia a fost lăsat cinci zile cu răni netratate, într-un spital care ar fi trebuit să-i ofere o șansă.

Astăzi, povestea lui nu mai este doar despre o tragedie personală — ci despre un sistem care continuă să rănească, în loc să vindece.