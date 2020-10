Nelu Tătaru explică motivele creșterii infecțiilor cu noul coronavirus

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, spune că ne infectările cu COVID-19 sunt în creștere progresivă după perioada vacanței de vară, a deschiderii școlilor, dar și a restaurantelor, teatrelor și cinematografelor.

„Mă aștept ca lumea să respecte regulile, că dacă noi așteptăm să vedem cum cresc cazurile de la o zi la alta, atunci chiar vor crește. Suntem într-o creștere progresivă, este normal, asumat după o lună grea: o lună de redeschidere a restaurantelor, teatrelor, cinematografelor, o lună în care ne-am întors din concedii, în care am aglomerat transportul în comun, în care a început școala, în care a fost campanie electorală, în care am avut alegeri locale și atunci am văzut o creștere”, a explicat demnitarul.

Mediafax