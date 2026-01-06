x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Nicușor Dan, la bordul unei aeronave militare, explică de ce România nu mai are avion prezidențial

Nicușor Dan, la bordul unei aeronave militare, explică de ce România nu mai are avion prezidențial

de Redacția Jurnalul    |    06 Ian 2026   •   20:45
Nicușor Dan, la bordul unei aeronave militare, explică de ce România nu mai are avion prezidențial
Sursa foto: presidency.ro/Nicușor Dan merge în deplasările externe cu o aeronavă militară

Președintele României, Nicuşor Dan, participă la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai „Coaliţiei de Voinţă”, organizată la Palatul Élysée, la Paris. Șeful statului a plecat spre capitala Franței cu un avion militar de tip Spartan, iar înainte de decolare a discutat cu jurnaliștii.

În dialogul cu presa, Nicuşor Dan a explicat că folosirea avioanelor militare pentru deplasările externe este o soluție legată de reducerea cheltuielilor Administrației Prezidențiale. Președintele a făcut legătura directă între acest tip de transport și economiile bugetare anunțate recent.

„Asta este explicația pentru cele 30 de milioane despre care vorbeam”, a declarat Nicuşor Dan, referindu-se la reducerea cheltuielilor prezidențiale anunțate recent de acesta.

Șeful statului a precizat că, deși există o nevoie reală pentru o aeronavă prezidențială, situația socio-economică a României nu permite, în acest moment, o astfel de achiziție. Din acest motiv, deciziile privind transportul aerian sunt luate punctual, în funcție de distanță și de destinație.

Întrebat ce soluții există pentru deplasările mai lungi, în care un avion militar nu poate fi folosit, președintele a explicat că Administrația Prezidențială va apela, de la caz la caz, la închirierea de aeronave.

„De la caz la caz. Știți că urma să mergem în Columbia și atunci urma să închiriem un avion, pentru că acesta nu poate ajunge până acolo. Depinde de caz acum. Dacă e o locație comercială, cum e Washington sau New York, atunci e simplu. Dacă nu, de la caz la caz”, a spus Nicuşor Dan.

În același context, președintele a subliniat că folosirea zborurilor comerciale este o opțiune viabilă atunci când destinațiile sunt bine conectate, însă pentru alte locații sunt necesare soluții logistice diferite.

Nicuşor Dan a fost întrebat și despre stabilitatea coaliției de guvernare în acest an. Răspunsul său a fost unul ferm, fără rezerve.

„Da, da. Categoric da”, a afirmat președintele României.

Reuniunea de la Palatul Élysée are loc într-un context internațional complicat, iar întâlnirea liderilor din „Coaliţia de Voinţă” vizează coordonarea politică și strategică între statele participante.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: nicusor dan aeronava militara spartan Paris
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri