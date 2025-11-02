Nicușor Dan: Bucureștiul are nevoie de infrastructură, nu de panseluțe

Candidatura lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei va fi validată oficial duminică, în cadrul unui eveniment organizat de USR.

Printre invitați s-a aflat și președintele României, Nicușor Dan, care a transmis un mesaj de sprijin pentru Drulă și a vorbit despre direcțiile pe care trebuie să le urmeze administrația bucureșteană.

„Am trăit împreună ultimii cinci ani și cred că am reușit să schimbăm niște lucruri. Definiția acestor ani ar fi lupta lungă între infrastructură și panseluțe”, a spus Nicușor Dan.

El a criticat modul în care, în ultimele decenii, o parte importantă din bugetul Capitalei a fost cheltuită pe „lucuri lucioase, dar inutile”, în loc să fie investită în proiecte de infrastructură esențiale pentru dezvoltarea orașului.

Președintele a amintit și de referendumul organizat anul trecut în București, care a vizat combaterea consumului de droguri și o mai bună administrare a bugetului local.

„E absurd ca acest oraș, cu o contribuție uriașă la PIB-ul României, să nu aibă bani să unifice RADET cu ELCEN sau să integreze metroul în rețeaua publică de transport, doar pentru că resursele au mers pe borduri și panseluțe”, a spus el.

Nicușor Dan a subliniat, de asemenea, importanța unei dezvoltări urbane coerente și coordonate la nivelul întregului oraș, nu doar în sectoare, unde, potrivit lui, „mafia imobiliară a dictat regulile jocului în ultimii ani”.

„Ca locuitor al acestui oraș și ca președinte, mă interesează direcția în care merge Bucureștiul. Vă încurajez să continuați și veți avea în mine un partener”, a transmis șeful statului membrilor USR prezenți la eveniment.

