Nicușor Dan: Alegerea PS Claudiu-Lucian Pop ca Arhiepiscop Major marchează „un pas de speranță”

Președintele României, Nicușor Dan, a salutat alegerea Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop în fruntea Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, arătând că momentul marchează „un pas de speranță și continuitate” pentru comunitatea greco-catolică și pentru societatea românească.

„După trecerea la cele veșnice a Preafericirii Sale Cardinal Lucian Mureșan, Biserica Greco-Catolică din România are un nou Întâistătător, un ierarh luminat care va conduce, cu echilibru și înțelepciune, destinul Bisericii și al comunității sale”, a transmis șeful statului.

Președintele a subliniat contribuția Bisericii Greco-Catolice la formarea conștiinței naționale și la apărarea demnității românilor, în special în Transilvania, unde, spune el, „greco-catolicii nu au fost doar o confesiune, ci o conștiință care a ajutat națiunea română să se afirme, demnă, unitară și suverană”.

În mesajul său, Nicușor Dan a vorbit și despre rolul Bisericii în promovarea valorilor creștine, civice și morale, într-o perioadă „marcată de incertitudine și discreditarea reperelor autentice”.

„Am speranța că vom continua parcursul democratic și european al României, având ca sprijin valorile creștine, împărtășind responsabilitatea față de români și dorința de-a transmite tinerilor modelul de dialog, respect și conviețuire armonioasă”, a mai spus președintele.

Nicușor Dan i-a urat Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop „slujire rodnică și îndelungată” și a încheiat cu un mesaj de felicitare: „La mulți ani, Preafericirea Voastră, în înalta slujire a credinței și a comunității Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică!”.

(sursa: Mediafax)