Nicușor Dan explică de ce a hotărât să ia parte la Consiliul Păcii. Cu cine a vorbit președintele?

„Am explicat de ce am venit. Pentru politica noastră externă e important să fim parteneri în diferite formate și mai ales, dacă vorbim strict de securitate, să consolidăm, să aprofundăm parteneriatul cu Statele Unite”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat despre schimbările de atitudine din partea SUA vizavi de relațiile cu România, președintele Nicușor Dan a vorbit despre colaborările pe diferite paliere.

„Toate eforturile, pe toate palierele pe care le-am făcut în această relație, cum am spus mai devreme, ambasada, miniștrii, discuțiile tehnice care au loc, colaborările chiar anterioare pe diferite paliere, toate lucrurile astea completează un tablou al unei relații care este extrem de matură, cu interese reciproce, bineînțeles, între România și Statele Unite”, le-a declarat șeful statului jurnaliștilor prezenți la Ambasada României din Washington.

Întrebat referitor la oficialii din administrația americană cu care a apucat să poarte discuții, președintele Nicușor Dan a precizat că a avut scurte discuții, atât cu trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, cât și cu Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, dar și cu Jared Kushner.

„Așa cum am răspuns, am vorbit un minut cu domnul Whitkoff, am vorbit cu domnul Kushner, am vorbit cu Marco Rubio, am vorbit cu multă lume că în jurul acestui eveniment au fost momente în care ăsta a fost setting-ul. Dar chestiunile serioase se fac la nivel diplomatic”, a declarat Nicușor Dan.

(sursa: Mediafax)