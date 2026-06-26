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Nicușor Dan taxază derapajul de la CSM: Nu este deloc corect să facem liste negre

de Redacția Jurnalul    |    26 Iun 2026   •   20:45
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Nicușor Dan taxază derapajul de la CSM: Nu este deloc corect să facem liste negre
presidency.ro/Nicușor Dan desființează listele negre întocmite de CSM

Președintele Nicușor Dan, a declarat că situația tensionată dintre societate și magistrați trebuie gestionată cu calm și echilibru, subliniind că CSM nu a acționat corect când a publicat o listă cu persoanele și entitățile juridice considerate „ostile” justiției.

Șeful statului a afirmat că, de la începutul mandatului său, a observat existența unor tensiuni sociale semnificative în România și a făcut apel constant la calm și dezescaladare în spațiul public.
Nicușor Dan a precizat și că s-a observat o ostilitate la adresa magistraților în ultimele luni.

„Eu, de când exercit mandatul ăsta, constatând că există enorm de multă tensiune socială în România, am îndemnat la calm și la dezescaladare. Evident că câteva luni, și e regretabil că lucrul ăsta s-a întâmplat, a existat o aversiune socială față de magistrați”, a spus președintele Dan.

Acesta a reacționat și cu privire la Hotărârea 1348 adoptată de Consiliul Superior al Magistraturii care acuza o încercare de subordonare a justiției în fața puterii politice. Hotărârea menționează pe premierul Ilie Bolojan, vicepremierul Oana Gheorghiu, mai mulți lideri USR printre care Dominic Fritz și Cristian Ghinea, dar și mai multe ONG-uri.

„E legitim ca CSM-ul să-i apere pe magistrați. Nu e legitim însă ca CSM-ul să-i escaladeze. Deci e foarte bine că ei au luat opinii, au răspuns la aceste opinii. E democrație fiecare își apără punctul de vedere. Însă să indici nume și prenume persoane fizice și persoane juridice ONG-uri, asta nu e deloc corect”, a reacționat președintele Nicușor Dan.

Referitor la Hotărârea 1348, președintele CSM, Liviu Odagiu a afirmat că actul nu trebuie perceput ca pe o listă neagră.

„Nu, justiția nu a făcut niciun fel de listă neagră. Justiția, Consiliul Superior al Magistraturii, secția pentru judecători, cu unanimitatea membrilor prezenți, a constatat că există, de un an de zile, un atac constant asupra independenței justiției”, a declarat Liviu Odagiu, la emisiunea OFF The Record, găzduită de MEDIAFAX.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: nicusor dan CSM liste negre
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