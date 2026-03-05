Nicușor Dan, declarație fermă: Nu se pune problema ca în România să fie elemente nucleare

Șeful statului a precizat că „a fi protejată de umbrela nucleară NATO nu presupune prezența unor elemente de natură nucleară pe teritoriul României”.

Președintele Nicușor Dan a afirmat joi seara, într-o conferință de presă de la Ambasada României la Varșovia, cu ocazia vizitei sale în Polonia, că România este protejată de umbrela nucleară a NATO oferită de SUA și că „a fi protejată de umbrela nucleară NATO nu presupune prezența unor elemente de natură nucleară pe teritoriul României, ca să fie foarte clar”.

Șeful statului a adăugat spunând că pe termen mediu, „nu se pune problema ca elemente nucleare să fie găzduite de teritoriul nostru”.

Nicușor Dan a subliniat faptul că relația României cu Franța este una care implică prezența soldaților francezi la noi în țară și care se dezvoltă în actualul context de securitate.

„În ceea ce privește discuția cu Franța, nu pot să vă spun mai mult decât că este o relație care vine de demult. Avem soldați francezi în România și suntem recunoscători pentru asta. E o relație care se dezvoltă în contextul acesta de securitate complicat și în momentul în care vor exista elemente excepționale care depășesc sfera militară, o să fie comunicate public”, a conchis Nicușor Dan.

Anterior în cursul zilei, în timpul conferinței de presă comune cu omologul său polonez, Karol Nawrocki, Nicușor Dan a fost întrebat ce poziție are față de oferta președintelui francez, Emmanuel Macron, ca România să participe la „umbrela nucleară”.

„România, ca toate țările NATO, este sub umbrela nucleară a NATO, oferită de Statele Unite. Apoi, ca țară membră NATO, România participă la deciziile și programele cu componentă nucleară care se iau în cadrul Alianței. Din acest punct de vedere, România este acoperită, este sub o umbrelă nucleară”, a spus șeful statului, la Varșovia.

(sursa: Mediafax)