Nicușor Dan: „Europa riscă să piardă lupta economică cu SUA și China dacă nu își regenerează competitivitatea”

de Redacția Jurnalul    |    07 Noi 2025   •   14:00
Președintele Nicușor Dan avertizează că Europa riscă să piardă competiția economică în fața Statelor Unite și a Chinei dacă nu își regândește rapid politicile și nu își relansează competitivitatea.

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj ferm privind necesitatea unei schimbări de direcție la nivel european, în cadrul evenimentului „Dialog pentru dezvoltare – Summit 2025 – Dezvoltare inteligentă, competitivitate europeană”, organizat de Confederația Patronală Concordia. Șeful statului a declarat că Europa trebuie să își regândească strategiile economice pentru a rămâne competitivă pe scena globală.

„Cuvântul cheie este competitivitate și creștere economică. Trebuie să o spunem foarte direct: dacă Europa continuă să meargă așa cum a mers, va pierde lupta cu Statele Unite și va pierde lupta economică cu China”, a afirmat președintele.

El a subliniat că o relansare a competitivității europene este esențială și că acest proces presupune curajul de a reevalua direcții stabilite în urmă cu 15 ani, într-un cu totul alt context geopolitic și economic.

Nicușor Dan a pledat pentru accelerarea proceselor decizionale și pentru renunțarea la căutarea „echilibrului perfect” dintre politici economice, sociale și de mediu atunci când aceasta încetinește acțiunea și inovează rareori. Totodată, președintele a cerut o analiză atentă a recomandărilor din rapoartele Letta și Draghi, care vizează consolidarea pieței unice europene, simplificarea reglementărilor și debirocratizarea.

Șeful statului a insistat și asupra rolului esențial al energiei în competitivitatea europeană, subliniind că investițiile în acest domeniu devin tot mai importante, iar prețul energiei este direct legat de capacitatea Europei de a concura la nivel global.

(sursa: Mediafax)

