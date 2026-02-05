x close
Nicușor Dan: Parteneriatul Strategic între România și Statele Unite ale Americii este puternic

de Redacția Jurnalul    |    05 Feb 2026   •   15:15
Sursa foto: Nicușor Dan spune că organizarea de activități comune contribuie la dezvoltarea capacității militarilor de a acționa eficient și coordonat în cadrul Alianței Nord-Atlantice

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că exercițiile militare care s-au desfășurat la Smârdan și la care au participat forțe românești și americane arată soliditatea și dezvoltarea continuă a Parteneriatului Strategic dintre România și SUA.

„Exercițiile militare desfășurate în ultimele zile la Smârdan, unde forțele românești s-au antrenat alături de cele americane, arată că Parteneriatul Strategic între România și Statele Unite ale Americii este puternic și se consolidează permanent”, a notat președintele României într-un mesaj publicat pe X.

Potrivit lui Nicușor Dan, prezența Armatei SUA în poligonul de la Smârdan reprezintă o dovadă clară a angajamentului Statelor Unite pentru securitatea și stabilitatea regiunii.

Președintele a mai susținut că organizarea de activități comune contribuie la dezvoltarea capacității militarilor de a acționa eficient și coordonat în cadrul Alianței Nord-Atlantice, în vederea protejării cetățenilor și a teritoriului național.

„Activitățile comune de instruire sunt foarte importante pentru că militarii noștri și cei americani își cresc astfel capacitatea de a acționa împreună eficient și sincronizat în cadrul NATO pentru a ne proteja cetățenii și teritoriul în față oricăror potențiale amenințări”. se arată în mesajul publicat de Nicușor Dan.

(sursa: Mediafax)

 

