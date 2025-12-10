Președintele Nicușor Dan a acordat un interviu jurnaliștilor de la Franceinfo, unde a vorbit despre războiul din Ucraina și ce nu poate să facă România pentru Kiev.

Șeful statului consideră că Europa ar trebui să transmită mesajul „Rusiei că [va ajuta Ucraina] pe termen lung”, fiind important „ca Ucraina să reziste. Este o țară care are aceleași valori ca noi”.

Potrivit Franceinfo, Nicușor Dan nu este optimist în privința planului de pace negociat în ultima perioadă între Washington și Kiev. Mai mult, s-a declarat îngrijorat de consecințele pe care Europa ar trebui să le suporte în cazul în care Ucraina iese învinsă din război.

„Este bine că vorbim despre pace, dar nu sunt deloc optimist, nici măcar în acest moment, că Rusia dorește pacea sau măcar un armistițiu”, a spus el. Nicuşor Dan este îngrijorat de consecinţele pentru Europa şi România ale unei posibile înfrângeri a Ucrainei: „Vom deveni vecini cu Rusia, deci totul se va schimba”.

La fel ca în alte ocazii, Nicușor Dan a refuzat să ia în calcul trimiterea de trupe în Ucraina, pentru că țara noastră reprezintă, „la fel ca Polonia, una dintre rutele pentru tot ajutorul militar și civil” către Kiev.



„Acesta este unul dintre lucrurile pe care nu le putem face (să trimitem trupe în Ucraina – n.r.)”, a afirmat el, potrivit Franceinfo.

Nicușor Dan a mai fost întrebat dacă Rusia încearcă să poarte un război hibrid, răspunzând că nu are îndoieli în acest sens.

„Cred că a început acum 10 ani, imediat după Crimeea. Acum suntem la o capacitate de 20-30% pentru a combate această dezinformare”, a conchis acesta.

(sursa: Mediafax)