x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Nicușor Dan a semnat. Ionuț Moșteanu nu mai face parte din Guvern

Nicușor Dan a semnat. Ionuț Moșteanu nu mai face parte din Guvern

de Redacția Jurnalul    |    28 Noi 2025   •   19:00
Nicușor Dan a semnat. Ionuț Moșteanu nu mai face parte din Guvern
Sursa foto: Hepta/Nicusor Dan

Președintele Nicușor Dan a semnat decretul privind demisioa lui Ionuț Moșteanu din funcțiile de vicepremier și ministru al Apărării Naționale. Șeful statului a acceptat propunerea premierului Ilie Bolojan și l-a numit interimar pe Radu Miruță.

„Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri, 28 noiembrie 2025, următoarele decrete:

Decret prin care se ia act de demisia domnului Liviu-Ionuț Moșteanu, viceprim-ministru, ministrul apărării naționale, şi se constată încetarea funcției de membru al Guvernului;
Decret prin care se desemnează domnul Radu-Dinel Miruță, ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului, ca viceprim-ministru, ministrul apărării naționale, interimar”, anunță Administrația Prezidențială.

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, și-a anunțat astăzi demisia din funcție, printr-o postare pe rețelele de socializare.

Acesta afirmă că își asumă pasul făcut din respect față de Armata Română și pentru a nu afecta, prin controversele legate de trecutul său, actul de guvernare într-un context de securitate extrem de complicat pentru România și Europa.

Moșteanu a precizat că a avut discuții cu președintele României, cu premierul, cu președintele partidului și cu mai mulți colegi din USR, cărora le-a mulțumit pentru susținere și încredere.

„Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română”, a subliniat el.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro

 

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: nicusor dan Ionuț Moșteanu
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri