Rutte: Dacă România ar fi atacată, întregul NATO ar veni în ajutor. Nimeni nu va îndrăzni să încerce

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat mircuri, la București, că România este protejată de întreaga Alianță Nord-Atlantică și că, în cazul unui atac, „31 de alte națiuni vor veni în ajutorul României”.

„Avem planuri clare pentru apărarea fiecărui centimetru de teritoriu aliat. Dacă România ar fi atacată, nu doar forțele dislocate aici ar acționa, ci întreaga capacitate NATO, flota de F-35, forțele navale și terestre. Asta ne face de neoprit. Nimeni nu va îndrăzni să încerce”, a afirmat Rutte.

El a subliniat că forțele terestre dislocate în România urmează să fie extinse de la 1.500 la peste 5.000 de militari, astfel încât Alianța să poată reacționa imediat, dacă situația de securitate o va cere.

„Putem aduce sprijin suplimentar oriunde este nevoie. Dacă apărarea o impune, inclusiv în România”, a spus oficialul NATO.

La rândul său, președintele Nicușor Dan a respins ideea unei „împărțiri între Nord și Sud” în cadrul Alianței.

„În planurile și strategiile NATO nu există o astfel de diferențiere. Există o abordare comună pentru flancul estic, care este astăzi prioritar, iar dacă va exista o amenințare pe flancul sudic, răspunsul va fi la fel de unitar”, a afirmat șeful statului.

Cei doi lideri au transmis un mesaj comun de solidaritate aliată și de fermitate în fața oricărei amenințări la adresa securității României și a flancului estic al NATO.

(sursa: Mediafax)