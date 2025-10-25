Nicușor Dan: Modernizarea Armatei este o prioritate. România este protejată pentru că a fost serioasă

„Sărbătorim azi Armata Română, o instituție fără de care suveranitatea, independența, unitatea națională și integritatea nu ar fi protejate corespunzător”, a declarat șeful statului, evocând jertfa eroilor căzuți în războaie pentru independență și reîntregirea națională.

În contextul actual marcat de tensiuni geopolitice, președintele a avertizat că „pacea nu este un dat” și a pledat pentru responsabilitate și pregătire militară ca mijloace de descurajare a conflictelor.

„Nu este suficient să te bați cu pumii în piept să spui că vrei pace. Trebuie să fii responsabil ca să ai pace”, a spus acesta.

Nicușor Dan a reafirmat angajamentul statului român pentru modernizarea forțelor armate, precizând că „România investește în modernizarea Armatei Române. Și în anii precedenți și în anii care vor veni vom aloca suficiente fonduri pentru ca armata să fie pregătită. Și vom fi suficient de inteligenți pentru ca aceste fonduri pe care le alocăm să meargă și în industria națională de apărare și să dezvolte această industrie și implicit să aducă locuri de muncă pentru economia națională”.

„România este protejată azi pentru că are niște parteneri și avem niște parteneri pentru că în toată această perioadă am fost serioși în parteneriatele pe care le-am avut, inclusiv prin participarea militarilor români în teatrele de operațiune”, a subliniat președintele.

În încheiere, șeful statului a transmis felicitări militarilor și veteranilor, apreciind profesionalismul din rândul trupelor: „În toate sondajele de opinie, instituția armatei este cea mai apreciată din România. Înseamnă că în interiorul armatei găsim profesionaliști”.

