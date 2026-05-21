Avertisment dur de la vârful NATO: Mark Rutte critică aliații care nu trimit suficienți bani în Ucraina

de Redacția Jurnalul    |    21 Mai 2026   •   20:45
Hepta/ Presiune pe aliați: Șeful NATO cere o împărțire egală a costurilor pentru sprijinirea Kievului

Multe țări NATO nu alocă suficiente resurse financiare pentru sprijinirea Ucrainei, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte, joi, și a cerut o dezbatere privind sprijinul minim per țară, potrivit Le Figaro.

Sprijinul „nu este distribuit uniform în cadrul NATO. Este concentrat asupra unui număr mic de țări, inclusiv Suedia, care depășește așteptările în sprijinul acordat Ucrainei, precum și altor țări precum Canada, Germania, Olanda, Danemarca și Norvegia, ca să nu mai vorbim de alte câteva”, a declarat Mark Rutte într-o conferință de presă alături de prim-ministrul suedez Ulf Kristersson, înaintea unei reuniuni a miniștrilor de externe ai NATO.

„Dar există și mulți care nu cheltuiesc suficient pentru a sprijini Ucraina ”, a spus el.

(sursa: Mediafax)

 

