Nicușor Dan la Paris: Ce este Coaliția de Voință și ce are România de câștigat

Vizita are și o încărcătură simbolică — 2026 marchează centenarul Tratatului de prietenie franco-român — dar miza politică reală se joacă luni, la Domul Invalizilor, unde liderii coaliției se adună înaintea paradei de pe Champs-Élysées.

Ce este, concret, Coaliția de Voință

Coaliția de Voință este un format de cooperare politico-militară lansat în 2025, coordonat în comun de Franța și Regatul Unit, ca răspuns la nevoia unor garanții de securitate pentru Ucraina dincolo de structurile clasice NATO/UE. Nu este o alianță militară formală, cu tratat și obligații de apărare colectivă precum Articolul 5, ci o coaliție flexibilă de state dispuse să se angajeze concret în sprijinirea Ucrainei — de unde și numele.

De la lansare, coaliția a crescut constant: reuniunea de luni marchează extinderea la 37 de state, prin aderarea Republicii Moldova și a Macedoniei de Nord, care participă pentru prima dată. Formatul funcționează prin întâlniri periodice ale șefilor de stat și de guvern, uneori în persoană, alteori prin videoconferință.

Practic, coaliția are trei paliere de activitate:

Sprijin militar continuu pentru Ucraina, cât timp războiul este în desfășurare — angajament reafirmat recent la summitul G7 de la Évian și la summitul NATO de la Ankara, unde aliații s-au angajat să trimită Kievului ajutor militar de aproximativ 70 de miliarde de euro în 2026. Cooperare pe apărare aeriană, inclusiv planurile anunțate de Statele Unite privind producția sub licență a rachetelor Patriot pe teritoriul ucrainean, alături de discuții pentru un sistem de apărare împotriva rachetelor balistice. Garanții de securitate post-conflict — nucleul dur al coaliției. Ideea este ca, după un eventual acord de încetare a ostilităților între Ucraina și Rusia, coaliția să contribuie la menținerea păcii și la prevenirea unei noi agresiuni. Franța susține că planurile pentru o forță multinațională de descurajare, poziționată la distanță de linia frontului, sunt deja pregătite, deși pot fi ajustate în funcție de forma finală a unui acord.



Miza declarată a întâlnirii de luni este consolidarea unității occidentale și transmiterea unui semnal către Moscova că sprijinul pentru Kiev nu slăbește din cauza „oboselii provocate de război” — un obiectiv explicit formulat de anturajul lui Macron.

De ce contează pentru România

Participarea României nu este una simbolică, ci reflectă o poziționare strategică asumată de la lansarea coaliției. Argumentele președintelui Nicușor Dan, așa cum au fost anunțate înaintea reuniunii, se construiesc pe o singură idee centrală: securitatea Ucrainei este indisociabilă de securitatea Flancului Estic al NATO și al UE — deci de securitatea directă a României.

Câteva motive concrete pentru care acest format contează pentru București:

Vecinătatea directă cu conflictul. România este stat riveran la Marea Neagră și la granița cu Ucraina; orice arhitectură de securitate post-conflict discutată în coaliție — fie că vorbim despre o forță multinațională de garanții, fie despre apărarea aeriană regională — are impact operațional direct asupra teritoriului și spațiului aerian românesc.

Poziția în negocierea unei păci durabile. Președintele a subliniat, potrivit comunicatului Administrației Prezidențiale, necesitatea ca Ucraina să negocieze încheierea războiului dintr-o poziție de forță, nu de slăbiciune — o linie pe care România o susține pentru a evita un armistițiu fragil care ar lăsa regiunea vulnerabilă la o nouă agresiune.

Rolul explicit al Mării Negre în discuție. Nicușor Dan a punctat, în declarațiile de dinaintea vizitei, importanța consolidării securității în regiunea extinsă a Mării Negre — o zonă în care România joacă un rol de prim-plan, alături de Turcia și Bulgaria, atât în cadrul NATO, cât și în inițiative regionale bilaterale.

Un loc la masă, nu doar un rol de spectator. Extinderea coaliției la 37 de state, cu Moldova ca membru nou, arată că formatul devine un vehicul relevant și pentru discuțiile privind viitorul apropiat al Republicii Moldova — un subiect de interes strategic direct pentru România.

Credibilitate și greutate diplomatică. Prezența constantă a României la aceste reuniuni — de la summitul din ianuarie 2026 de la Palatul Élysée până la cel de acum — consolidează profilul țării ca actor activ, nu doar beneficiar, al arhitecturii de securitate europeană, într-un moment în care alianțele occidentale își redefinesc angajamentele pe termen lung.



Dincolo de reuniunea propriu-zisă, vizita are și o dimensiune simbolică importantă: parada militară din 14 iulie de pe Champs-Élysées are ca temă anul acesta „Redeșteptarea strategică a Europei”, iar România va fi reprezentată de 22 de militari ai Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, alături de garda Drapelului de Luptă și un pluton de paradă — aproape 500 de militari din statele Coaliției de Voință vor deschide parada, subliniind vizual legătura dintre sprijinul pentru Ucraina și sărbătoarea națională a Franței.

La reuniunea de la Domul Invalizilor este așteptat și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, alături de cel puțin 25 de șefi de stat sau de guvern — semn că formatul rămâne, la peste un an de la lansare, principalul cadru occidental de coordonare a sprijinului pentru Kiev în afara structurilor NATO clasice.