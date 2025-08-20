Nicușor Dan, la Roșia Montană: „E un sit unic în lume și trebuie să atragă 2 milioane de turiști”

Președintele României, Nicușor Dan, se află miercuri la Roșia Montană, unde petrece câteva zile de vacanță alături de soție și copii.

Șeful statului a vizitat gospodării din zonă, a gustat produse tradiționale și a primit daruri simbolice din partea localnicilor. O sticlă de țuică, un borcan cu miere pentru copiii săi și un trifoi cu patru foi oferit de o reprezentantă a Bisericii Romano-Catolice.

„Am mâncat compoturi, slănină, șorici, lapte muls direct de la vacă. Toate mi-au adus aminte de copilărie”, a spus Nicușor Dan, subliniind ospitalitatea comunității locale.

Președintele a subliniat și potențialul turistic al zonei, declarând că Roșia Montană trebuie să devină un reper internațional: „Pentru Roșia Montană și pentru celelalte situri UNESCO din România trebuie să avem programe speciale, în parteneriat cu mediul privat. E un sit unic în lume și trebuie să atragă nu 20.000, ci 2 milioane de turiști”.

(sursa: Mediafax)