Președintele Nicușor Dan a donat sânge alături de angajații de la Cotroceni

Nicușor Dan a doant el însuși sânge în spațiul special amenajat în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni.

„Am organizat un program de donare de sânge împreună cu Centrul pentru Donare de Sânge al Ministerului Apărării. Vreau să mulțumesc colegilor care au donat sânge. Vreau să îi încurajez pe români să doneze sânge pentru că asta salvează vieți”, a spus președintele Nicușor Dan.

„Donarea de sânge salvează vieți! Împreună, prin gesturi simple și acțiuni ușor de realizat, putem face o mare diferență. Sunt semeni care trec prin experiențe și traume cumplite, prin accidente sau intervenții medicale complicate. În aceste situații dramatice, este esențial ca spitalele să poată asigura transfuziile necesare. Astăzi, Sala Unirii din Palatul Cotroceni s-a transformat într-un spațiu al solidarității. Administrația Prezidențială a găzduit o inițiativă de donare de sânge cu scopul de a atrage atenția asupra acestei realități constante - nevoia critică de rezerve de sânge în sistemul medical”, transmite Președinția.

Dincolo de statutul oficial, cei care au donat sânge marți în Sala Unirii sunt o comunitate, iar puterea exemplului este poate cel mai important mesaj pe care îl pot transmite.

De aceea, președintele Dan încurajează, de mulți ani, donarea periodică de sânge.

El le-a mulțumit celor care s-au alăturat acestui demers fără ezitare și partenerilor de la Centrul de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naționale „Colonel profesor doctor Nicolae Nestorescu” pentru sprijinul acordat. La acest Centru, orice persoană poate dona sânge zilnic de la 7:00 la 12:00.