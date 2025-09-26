Nicușor Dan despre tragedia de la spitalul din Iași: Toleranță zero față de erori care ucid copiii

„Sunt profund îndurerat de tragedia petrecută la Spitalul de Copii ‘Sfânta Maria’ din Iași, unde șase copii și-au pierdut viața. Gândurile mele sunt alături de familiile care trec printr-o durere de neimaginat”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Dan a cerut clarificarea responsabilităților și sancționarea fără echivoc a vinovaților: „Toate aceste lucruri trebuie clarificate și sancționate fără echivoc. Solicit transparență totală privind rezultatele corpului de control, inspecțiilor sanitare și anchetele medico-legale, incluzând publicarea rapoartelor complete. Toleranță zero față de erori care ucid copiii este un principiu de la care nu putem abdica”.

Președintele a atras atenția și asupra problemelor structurale ale sistemului medical românesc: infecțiile nosocomiale și infrastructura depășită pun în pericol viața pacienților. „România are nevoie de spitale noi, de investiții reale în secțiile de terapie intensivă și de protocoale ferme de prevenție și control al infecțiilor”.

„Cer ministrului Sănătății și Guvernului să pună la punct un plan de combatere a infecțiilor nosocomiale din spitalele din România. Este o restanță a sistemului de sănătate care nu mai poate fi amânată”, conchide Dan.

(sursa: Mediafax)