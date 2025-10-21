Președintele Nicușor Dan deschide Climate Change Summit 2025 la Palatul Parlamentului

„Îmi face o deosebită plăcere să transmit acest mesaj în deschiderea celei de-a patra ediții a Climate Change Summit – un eveniment care, în doar câțiva ani, a devenit una dintre cele mai relevante platforme din Europa Centrală și de Est dedicate dialogului, inovației și acțiunii pentru climă”, transmite președintele Nicușor Dan.

El a subliniat rolul României în regiune: „România are astăzi șansa, dar și responsabilitatea, de a fi un punct de convergență pentru soluțiile climatice din regiune. Reunind lideri politici, specialiști din mediul academic, reprezentanți ai societății civile și ai mediului de afaceri, acest Summit confirmă vocația noastră de promotor al cooperării regionale în domenii esențiale – de la tranziția energetică și economia circulară, la protecția biodiversității și dezvoltarea orașelor sustenabile și reziliente”.

Șeful statului a amintit și de angajamentele asumate anterior în domeniul mediului: „La ediția din 2023, în calitate de Primar General al Municipiului București, am semnat Pactul pentru Centura Verde a Capitalei, un angajament simbolic și concret pentru protejarea mediului și a biodiversității urbane. Astăzi, în calitate de Președinte al României, reafirm cu tărie convingerea că acțiunea climatică este o investiție strategică în securitatea, sănătatea și prosperitatea noastră colectivă”.

Referitor la provocările climatice actuale, Președintele a spus: „Schimbările climatice nu au granițe și vedem cât de distructive pot fi inundațiile care distrug comunități, valurile de căldură care pun la mare încercare infrastructurile urbane sau secetele care reduc semnificativ producția agricolă. Aceste fenomene se văd cu ochiul liber”.

Un accent special a fost pus pe implicarea tinerilor: „Curajul, creativitatea și implicarea lor sunt esențiale pentru schimbarea pe care ne-o dorim. România va continua să sprijine aceste inițiative și să ofere generațiilor tinere cadrul necesar pentru a-și face vocea auzită”.

În încheiere, Președintele a felicitat organizatorii și a încurajat participanții: „Felicit organizatorii – Social Innovation Solutions – și partenerii lor pentru viziunea, consecvența și impactul dovedit al acestui eveniment. Vă doresc tuturor inspirație, curaj și rezultate concrete în dezbaterile din aceste zile. Sunt convins că lucrările Climate Change Summit 2025 vor genera idei și parteneriate care vor aduce un viitor mai verde, mai sigur și mai echilibrat pentru noi toți”.

Mesajul Președintelui a fost prezentat de Ștefania-Georgiana Simion, consilier de stat în Departamentul Climă și Sustenabilitate.

