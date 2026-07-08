România devine forță în NATO! Nicușor Dan anunță un buget record pentru Apărare și intrarea în programul de drone

„România își respectă angajamentele asumate în calitate de membru al NATO. Anul acesta, vom atinge un nivel cumulat al cheltuielilor pentru apărare și securitate de 3,7% din PIB”, a transmis Nicușor Dan, într-un mesaj publicat pe X.

Șeful statului a anunțat totodată că România s-a alăturat proiectului NATO „Drone Edge”, care permite statelor aliate să realizeze achiziții comune de drone și urmărește consolidarea capacităților Alianței în acest domeniu. „Lucrăm pentru dezvoltarea unei industrii de apărare transatlantice mai puternice și mai capabile. De aceea, România s-a alăturat proiectului «NATO Drone Edge», o inițiativă prin care statele aliate vor putea face achiziții comune de drone”, a scris președintele.

Printre prioritățile evidențiate de Nicușor Dan se numără și consolidarea rolului României în asigurarea securității la Marea Neagră, în cooperare cu ceilalți aliați NATO. „Ne asumăm o responsabilitate sporită pentru securitatea colectivă, inclusiv prin eforturile de consolidare a descurajării și de prevenire a incidentelor în regiunea Mării Negre, în strânsă cooperare cu ceilalți aliați”, a precizat președintele.

Șeful statului a subliniat că România va continua să investească în apărare și să contribuie la securitatea Alianței. „Vom continua să investim, să construim și să apărăm nu doar propriul teritoriu, ci și spațiul comun al libertății și securității pe care îl reprezintă NATO”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a adăugat că România își propune să își extindă rolul de actor stabilizator la Marea Neagră și pe Flancul Estic al NATO, continuând să sprijine Ucraina și Republica Moldova.

„România rămâne angajată în extinderea rolului său de actor stabilizator la Marea Neagră și pe Flancul Estic al NATO, sprijinind Ucraina și Republica Moldova și implicându-se activ în cadrul formatului București Nouă (B9), pentru întărirea securității regionale și a rezilienței”, a mai scris președintele.

Mesajul a fost publicat în timpul summitului NATO de la Ankara, unde liderii statelor aliate analizează măsuri privind creșterea cheltuielilor pentru apărare, consolidarea industriei de apărare și întărirea securității pe Flancul Estic.

(sursa: Mediafax)