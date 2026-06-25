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Avertismentul președintelui Nicușor Dan: Rusia reprezintă o amenințare colectivă pentru Flancul Estic

de Redacția Jurnalul    |    25 Iun 2026   •   17:30
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Avertismentul președintelui Nicușor Dan: Rusia reprezintă o amenințare colectivă pentru Flancul Estic
presidency.ro/ Mesajul ferm transmis de Nicușor Dan partenerilor internaționali

Președintele Nicușor Dan a declarat joi, la Summitul Flancului Estic de la Gdansk, Polonia, că Rusia este recunoscută ca o „amenințare colectivă pentru țările noastre”.

„Transmitem împreună un mesaj de unitate, transmitem faptul că recunoaștem împreună Rusia ca amenințare colectivă pentru țările noastre, transmitem un mesaj de solidaritate cu Ucraina și de continuare a sprijinului față de războiul pe care îl duce, apărând în același timp Europa”, a spus Nicușor Dan în conferința de presă susținută împreună cu alți lideri europeni.

El a spus că aceștia au o opinie comună în ceea ce privește relația dintre Uniunea Europeană și NATO, „care trebuie să fie complementară pe chestiunea apărării Europei”.

Șeful statului a spus că această unitate este importantă pentru zona Mării Negre.

Nicușor Dan susține că i-a informat pe ceilalți lideri prezenți la summit despre progresele pe care România le-a făcut în privința hub-ului de securitate de la Marea Neagră, un proiect al Uniunii Europene.

Șeful statului a mai spus că au fost trecute în revistă stadiile programelor de echipare militară.

„Aici evident ne interesează programul Eastern Flank Watch, dar ne interesează de asemenea programele viitoare din viitorul cadru financiar multianual și aici am insistat pentru includerea experienței Ucrainei în aceste programe și pentru ca să existe un echilibru între necesitatea de competitivitate și necesitatea strategică pe obiective strategice pe care le avem în ceea ce privește apărarea flancului estic”, a mai spus Nicușor Dan.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: nicusor dan summit Rusia
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