Nicușor Dan anunță marea desecretizare a achizițiilor din pandemie

Nicușor Dan a fost întrebat, în conferință de presă, despre cazul Pfizer, dacă se va dovedi că acel contract putea fi renegociat și penalitățile puteau fi mai mici, îi va cere premierului Bolojan sau guvernului să se întoarcă împotriva celui responsabil, să facă plângere pentru abuz în serviciu și să se recupereze banii de la politicianul respectiv, astfel încât pagubele să nu fie suportate de cetățeni.

„Da, da. Nu știu dacă este ceva civil sau penal. Adică nu știu dacă este și penal. În orice caz, pe chestiuni financiare, statul român este reprezentat de Ministerul Finanțelor și în condițiile în care Ministrul Finanțelor, ca reprezentant al statului român pe chestiuni financiare, consideră că un demnitar cu bună credință, cu bună știință a luat o decizie proastă care a afectat bugetul, trebuie să se îndrepte împotriva lui”, spune Nicușor Dan.

El a precizat că, la fel, Curtea de Conturi, când era primar, dacă observa că din cauza unui director s-au pierdut niște bani, el ca primar trebuia să se îndrepte împotriva lui.

(sursa: Mediafax)