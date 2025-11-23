Ce a prezis Nostradamus pentru sfârșitul anului 2025: Un eveniment „catastrofal"

Nostradamus, astrologul francez și pretinsul clarvăzător, a sugerat izbucnirea unui război în Anglia. A prezis și căderea unui meteorit pe Pământ. De asemenea, a văzut ascensiunea la putere a unui conducător din lumea acvatică.

Omul pe care History Channel l-a numit „cel mai faimos clarvăzător” a prevăzut evenimente apocaliptice în ultimul trimestru al anului 2025. Cu toate acestea, el a prevăzut și „sfârșitul unui război îndelungat”.

Mulți cred că această profeție ar putea face referire la conflictul dintre Rusia și Ucraina.

„După un război îndelungat, toată armata va fi epuizată. Nu se vor mai găsi bani pentru soldați. În loc de aur sau argint, se vor folosi monede din piele, alamă galică și semnul semilunii”, a susținut Nostradamus, potrivit The Mirror.

Dar nu vă bucurați prea tare. El susține că încheierea unui conflict va coincide cu începutul altuia pe teritoriul britanic. Va apărea și o nouă pandemie.

Nostradamus scrie: „Când cei din țările Europei vor vedea Anglia instalându-și tronul în urmă, pe flancurile ei vor avea loc războaie crude. Regatul va fi marcat de războaie atât de crude, încât vor apărea dușmani din interior și din exterior. O mare molimă din trecut se întoarce. Niciun dușman nu este mai mortal sub cer”.

Pe lângă războiul care se apropie, există și alte motive de îngrijorare.

Potrivit lui Nostradamus, un asteroid urmează să lovească Pământul.

„Din cosmos, se va ridica o minge de foc, un vestitor al destinului. Știința și soarta într-un dans cosmic. Soarta Pământului, o a doua șansă", a scris el, conform Penn Live.

Pe plan politic, renumitul astrolog a prezis că „marile puteri se vor ciocni”. Profeția stârnește temeri privind o potențială confruntare nucleară. El a prezis „o scădere a influenței țărilor occidentale consacrate și apariția unor noi puteri mondiale”.

Cu toate acestea, experta psihică Joanne Jones de la Trusted Psychics îndeamnă la prudență. Interpretarea predicțiilor sumbre ale lui Nostradamus trebuie făcută cu atenție.

Ea a spus: „În ultima săptămână am asistat la o creștere a anxietății publice. Interpretările virale ale catrenelor lui Nostradamus prezic un eveniment catastrofal. Este important să ne amintim că Nostradamus a scris în ghicitori și limbaj metaforic”.

Joanne crede că reacția noastră dezvăluie mai multe despre noi ca societate. Ea a explicat: „Istoric, multe dintre profețiile sale au fost adaptate pentru a se potrivi cu temerile contemporane. Panica pe care o vedem spune mai multe despre anxietatea colectivă decât orice predicție literală”.

(sursa: Mediafax)