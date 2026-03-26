O dronă a căzut la Tulcea și a provocat un incendiu de vegetație

Pe durata de valabilitate a mesajul, 90 de minute, dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „DELTA” al județului Tulcea a răspuns 10 apeluri prin numărul unic de urgență 112 a unor locuitori din municipiul Tulcea prin care erau solicitate informații despre zgomotele provenite în urma atacului Federației Ruse cu drone asupra infrastructurii portuare de pe malul ucrainean.

În jurul orei 01:00 a fost primit un apel prin care era semnalat faptul că în apropiere de localitatea Parcheș din județul Tulcea a fost observată o dronă care s-a prăbușit în afara localități și a generat un incendiu.

Către locul evenimentului a fost direcționat un echipaj de pompieri din cadrul Detașamentului Tulcea cu o autospecială de stingere și împreună cu forțe din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Inspectoratul de Poliție județean Tulcea și Poliția de Frontieră, au identificat la aproximativ 2 km de satul Parcheș o zonă de vegetație arsă și mai multe resturi provenite de la o dronă.

În urma recunoașterii efectuate în zona de impact, intervenția pompierilor nu a mai fost necesară, iar misiunea a fost preluată de organele abilitate.

În urma evenimentului nu au fost constatate pagube materiale ori de altă natură.