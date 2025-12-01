Legătură genetică surprinzătoare între oameni și Golden Retrieveri: 12 gene comune

Studiul, realizat de echipe din Cambridge și de la Universitatea din Lincoln, a analizat codul genetic și comportamentul a 1.300 de câini. Oamenii și câinii împart mai mult decât o relație socială: potrivit unui studiu recent, există și o legătură genetică între comportamentul uman și cel al golden retrieverilor, potrivit Science Alert. Cercetătorii au analizat codul genetic și comportamentul câinilor, identificând 12 gene care par să influențeze funcționarea psihologică în ambele specii.

„Descoperirile sunt cu adevărat remarcabile – ele oferă dovezi puternice că oamenii și golden retrieverii au rădăcini genetice comune pentru comportamentul lor. Genele pe care le-am identificat influențează frecvent stările emoționale și comportamentul în ambele specii”, a declarat Eleanor Raffan, medic veterinar și profesor asistent de fiziologie, dar și cea care a condus cercetarea de la Cambridge.

Studiul evidențiază modul în care câinii s-au adaptat pentru a trăi și coopera cu oamenii, de la abilitatea de a urma gesturi umane până la răspunsuri la emoțiile umane care depășesc chiar și capacitățile cimpanzeilor. De asemenea, cercetătorii au descoperit că anumite probleme de sănătate mintală, precum anxietatea, pot avea o componentă genetică comună.

„Aceste rezultate arată că genetica guvernează comportamentul, făcând ca unii câini să fie predispuși să găsească lumea stresantă. Dacă experiențele lor de viață amplifică acest lucru, ar putea acționa într-un mod pe care noi îl interpretăm ca fiind comportament rău, când de fapt sunt stresați”, a explicat Enoch Alex, primul autor al raportului și doctorand în cadrul departamentului de fiziologie, dezvoltare și neuroștiințe.

Printre genele identificate se numără ADD2, asociată la câini cu frica de străini, iar la oameni cu depresia. Cercetătorii suspectează că legătura genetică comună se poate manifesta la câini prin anxietate față de străini, în timp ce la oameni apare ca retragere socială. Alte asocieri au fost identificate între capacitatea de dresare a câinilor și genele umane legate de inteligență și sensibilitate față de greșeli.

Rezultatele studiului deschid noi perspective în psihiatria comparativă și evoluționistă și sugerează că unii câini ar putea servi ca modele naturale pentru înțelegerea unor probleme de sănătate mintală la oameni.

(sursa: Mediafax)