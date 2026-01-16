Oana Țoiu desprea aprobarea planului SAFE: Miza nu este doar să cumpărăm echipamente

„O decizie importantă pentru securitatea și economia noastră: planul României pentru Programul SAFE a fost aprobat de Comisia Europeană. Facem parte din primul val de 8 țări (alături de Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Croația, Cipru și Portugalia) care au primit undă verde pentru investiții strategice în apărare. Programul SAFE (Security Action for Europe) se întinde până în 2027, iar România a obținut în urma negocierilor a doua cea mai mare alocare din Uniune, 16,68 miliarde de euro”, se arată în mesajul publicat vineri pe Facebook de Oana Țoiu.

Ministrul a explicat că miza nu este doar achiziția de echipamente militare, ci și investițiile în companiile românești și infrastructură duală.

„Investițiile se vor face cu implicarea lanțului local de aprovizionare, iar asta înseamnă contracte pentru firmele românești și locuri de muncă specializate aici, acasă. Banii vor merge și în industria națională de apărare pentru sisteme de protecție și tehnică modernă, dar și în infrastructură duală. Planul include finanțarea pentru infrastructura care poate fi folosită atât militar, cât și civil și ne permite să accelerăm finalizarea tronsoanelor din A7 și A8, esențiale pentru a lega Moldova de restul țării și pentru a deschide noi rute rapide cu vecinii noștri”, se arată în postarea de vineri.

Șefa diplomației de la București a precizat că aprobarea planului a fost rezultatului unui efort interinstituțional la care au participat Administrația Prezidențială, Cancelaria Prim-ministrului și ministerele Apărării, Economiei și Ministerul Afacerilor Externe, Finanțelor, Transporturilor și Interne, punctând: „Lucrăm deja pentru a parcurge etapele tehnice la nivelul Consiliului UE, astfel încât aceste resurse să fie investite cât mai rapid în apărarea și în economia României”.



(sursa: Mediafax)